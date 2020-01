Duisburg-Alt-Walsum. Die Karnevalisten von Rot-Weiß Alt-Walsum haben am Samstag beim großen Kostümball in der Stadthalle ihr neues Prinzenpaar gefeiert.

Die KG Rot-Weiß Alt-Walsum eröffnet den Saalkarneval

Wenn in der Stadthalle die Sitzungen der KG Rot-Weiß Alt-Walsum beginnen, ist die Bühne so voll, dass kaum noch jemand drauf passt. Neben Ehrengarde und Elferrat ist der gesamte Vorstand der Jecken auf der Bühne. Da kommen fast 100 Narren zusammen und die sorgen schon in den ersten Minuten für beste Stimmung. So war es auch am Samstagabend beim zweiten Kostümball der Karnevalsgesellschaft.

„Helau! Recht viel Spaß! Macht mit! Treibt es bunt! Es geht wieder rund“, hieß es da von der Bühne herab. Das Publikum ließ sich nicht lange bitten und stand sofort parat. Das Motto des Abends, „Feuerwerk der guten Laune“, war also keinesfalls untertrieben. 19 Programmpunkte brachten die Walsumer Jecken für ihre Gäste auf die Bühne – allesamt Eigengewächse.

Aber der wohl wichtigste Punkt war die Vorstellung des neuen Prinzenpaares. Michael I. (Rathofer) sitzt seit November des letzten Jahres mit seiner Tochter Lena II. (Rathofer) auf dem Alt-Walsumer Narrenthron, begleitet werden sie von Tanzmariechen Melissa Meyer in ihrer inzwischen achten Session – Rekord unter den Alt-Walsumer Tanzmariechen.

Nach der Proklamation ist der Kostümball die erste große Veranstaltung für das Prinzenpaar. Gemeinsam sangen sie „An guten Tagen“, angelehnt an das Erfolgslied von Johannes Oerding – allerdings umgeschrieben auf den Walsumer Karneval. „An guten Tagen ist hier ein super Publikum und trägt uns durch diese Session. Rot-Weiße Jecken unterhalten dieses Haus und ernten gerne den Applaus“, hieß es da und das Prinzenpaar sollte recht behalten, denn auch bei diesem Lied war das gut gelaunte Publikum voll dabei.

Nicht ohne seine Töchter

Vorgestellt wurde das Prinzenpaar von den Präsidenten Christoph Segerath und Sigrid Ridderskamp. „Für ihn stand immer fest, wenn er das Amt des Prinzen antreten werde, nur mit einer seiner beiden Töchter. Da Maren in der Session 2014/2015 den Thron mit regierte, wurde ihm die Entscheidung glücklicherweise abgenommen“, sagte Ridderskamp über den neuen Prinzen, der auch noch einen Sohn hat und durch den zum Kirchenchor gehörenden Narrenchor im Jahr 2001 mit dem Karneval in Alt-Walsum in Verbindung gekommen ist.

Na bitte, das Motto „Feuerwerk der guten Laune“ scheinen alle verstanden zu haben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Er brachte auch seine Töchter zum karnevalistischen Treiben. Prinzessin Lena II. erhielt den letzten Anstoß allerdings durch die Prinzessinnen-Session ihrer Schwester. „Sie hat den Karneval erst sehr spät für sich entdeckt, aber die Lebensfreude, die die Narren in der fünften Jahreszeit ausstrahlen, hat sie angesteckt und sie freut sich jetzt darauf ein Teil davon zu sein“, sagte Segerath über die neue Prinzessin. Außerdem wolle sie so ihrem Vater seinen größten Wunsch ermöglichen, einmal Prinz zu sein. „Und welches Mädchen wollte nicht gerne einmal Prinzessin im Leben sein.“

Die nächste Sause folgt schon bald

Schon nächste Woche Samstag geht es bei der KG Rot-Weiß weiter. Dann steht wieder in der Stadthalle eine Sause an, diesmal eine Prunksitzung. „Früher hatten wir die Prunk-Gala-Sitzungen im Smoking und Abendkleid. Mit dem Kostümball haben wir das ein wenig aufgeweicht, so dass dazu die Gäste auch in Verkleidung kommen“, sagt Pressesprecher Jan Krott. Die Prunksitzungen finden zwar nicht mehr im Smoking statt, aber zumindest in Abendgarderobe. Steif ist dort aber trotzdem nichts. Auch in den kommenden Wochen wird in Walsum kräftig gefeiert werden.

>>> UND NOCH MEHR SITZUNGEN:

Die KG Rot-Weiß Alt-Walsum feiert noch zweimal in der Stadthalle eine Prunksitzung, am 1. und 8. Februar, jeweils 19.11 Uhr. Im Vereinslokal „Zum Johanniter“ geht es noch dreimal rund: 14. und 15. Februar die Karnevals-Gaudi ab 20.11 Uhr, 22. Februar ab 19.11 Uhr eine weitere Prunksitzung.

Restkarten gibt es per E-Mail unter karten@walsumer-karneval.de. Mehr Vorverkaufsstellen stehen im Internet unter: www.walsumer-karneval.de.