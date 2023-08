Diamanthochzeit: Beim Tanztee in Bruckhausen hat’s gefunkt

Duisburg-Walsum. Im Tanzlokal hat’s gefunkt und die Liebe lodert weiter. Hilde und Helmut Kratzert haben vor 60 Jahren geheiratet und feiern heute ihren Jubeltag.

Ein Besuch im damaligen Tanzlokal Meier in Bruckhausen vor 63 Jahren hat ihr Leben für immer verändert. Hier haben sich Hilde (82) und Helmut Kratzert (86) kennengelernt und ineinander verliebt. Es ist eine innige Liebe, die hält – die beiden feiern am 30. August ihre Diamantene Hochzeit. Das Paar ist also schon 60 lange Jahre verheiratet.

Hilde und Helmut Kratzert führen ein eher zurückgezogenes Leben. Helmut hat als Arbeiter bei Thyssen gearbeitet, seine Frau als Reinigungskraft bei Rheinstahl in Ruhrort. Nach zwei Jahren Ehe kommt Tochter Bettina zur Welt. In ihrer Freizeit kegelten sie früher gerne.

Am Jubeltag soll es auf eine Schiffstour auf den Rhein gehen

Auch wenn Sparsamkeit für das Ehepaar ein wichtiges Prinzip ist – auf ihre geliebten Urlaube haben sie nie verzichtet. Ihr Lieblingsziel ist Reit im Winkl in den bayerischen Alpen, aber auch in Österreich fühlen sie sich wohl.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Das Paar lebt schon seit mehr als 50 Jahren in Walsum, seit vier Jahren in einer seniorengerechten Wohnung. Im Alter sind der blinde Kater Carlos und Hund Amelie von Tochter Bettina ihr Ein und Alles. Bis vor einiger Zeit haben sie das tierische Gespann in ihrem Zuhause in Hünxe betreut, wenn Barbara und ihr Mann in den Urlaub gefahren sind.

Ihren Jubeltag sollen Hilde und Helmut Kratzert auf dem Rhein verbringen. Tochter Bettina hat für ihre Eltern als Überraschung eine Schiffstour organisiert. Danach geht es zu Kaffee und Kuchen zu Tochter und Schwiegersohn nach Hünxe. Ihre vierbeinigen Freunde Carlos und Amelie werden dann natürlich auch dabei sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord