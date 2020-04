Coronakrise Diakonie Dinslaken bietet in Duisburg-Walsum diverse Hilfen

Zum Angebot in Walsum gehören offene Sprechstunden, Lebensmittelversorgung und Alltagsunterstützung.

Dinslaken/Walsum. Die Diakonie im Kirchenkreis Dinslaken, zu dem auch die evangelischen Kirchengemeinden in Aldenrade und Vierlinden gehören, sehen sich durch die Coronakrise herausgefordert, ihre Angebote zu überprüfen und anzupassen.

Die Lebensmittelnotfallversorgung ist wegen der Pandemie umgestellt worden. Ältere oder chronisch kranke Menschen können ihre Bestellungen direkt telefonisch aufgeben, und zwar montags bis freitags von 08.30 Uhr 11.30 Uhr unter der Rufnummer 02064 6064920. Die Bestellungen werden dann an der Mitarbeiter in der Diakonie weiter geleitet und ausgeführt. Die Mitarbeiter sind anhand ihrer Dienstausweise zu erkennen, die sie mit sich führen.

Isolation begünstigt Belastungssituationen

Zusätzlich hat der Kirchenkreis auch für Aldenrader und Vierlindener inzwischen offene Telefonsprechstunden eingeführt. „Da viele Personengruppen aufgrund der Maßnahmen von Bund und Land nun teilweise stark isoliert sind, kommt es unter Umständen vermehrt zu Belastungssituationen“, begründet der Kirchenkreis seine Entscheidung. Menschen, die in diesen Belastungssituationen das Bedürfnis haben, mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiterin der Diakonie zu reden, können dies in der neueingerichteten Sprechstunde tun. Gedacht ist dieses Angebot für Senioren, Paare, Familien und psychisch erkrankte Menschen. Für die verschiedenen Zielgruppen gibt es jeweils andere Ansprechpartner und Sprechzeiten. So läuft die Seniorenberatung montags und freitags von 9 bis 12 Uhr, 02064 - 43 47 40. Dagegen ist die Paarberatung montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr besetzt, 02064 - 43 47 43. Familien, die Rat und Hilfe suchen, können sich montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr melden, 02064 - 6 06 49 21. Die Psychologische Beratung ist ebenfalls montags bis freitags besetzt, aber von 10 bis 14 Uhr, 02064 - 6 06 49 15.

Hilfe für die „Helden des Alltags“

Schließlich gibt es „Hilfe für Helden des Alltags“, mit der Menschen aus systemrelevanten Gruppen unterstützt werden sollen. Sie können unter 02064 - 6 06 49 20 anrufen, dann will die Diakonie eine Lösung für die Probleme finden.