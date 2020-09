Das Deutsche Rote Kreuz bittet in Duisburg-Hamborn um Blutspenden. Wegen Corona läuft einiges jedoch anders ab als gewohnt.

Blutspende Deutsches Rotes Kreuz bittet in Duisburg um Blutspenden

Duisburg-Hamborn. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) öffnet am 30. September ein Blutspende-Lokal in Duisburg Hamborn. Wegen Corona gibt es jedoch einiges zu beachten.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft wieder zur Blutspende im Duisburger Norden auf. Der nächste Termin ist in Hamborn. Blutspender sind am kommenden Mittwoch, 30. September, von 15 bis 19 Uhr im Kant-Berufskolleg an der Kantstraße 30 willkommen. Sie sollten aber einen Personalausweis, eine Maske und einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle Interessierten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, über die Webseite spenderservice.net oder auf terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Hamborn einen Termin zu reservieren.

Das Deutsche Rote Kreuz testet in der Corona-Zeit Blutspender nicht auf das Virus, aber die Mitarbeiter kontrollieren Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Ihr Blut spenden können alle, die volljährig, gesund und fit sind. Auch während Corona benötigen Krankenhäuser dringend Blut, um Patienten zu versorgen. „Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger“, teilt das Rote Kreuz mit und betont, dass Menschen mit Grippe oder Erkältungssymptomen nicht zugelassen werden – das habe auch schon vor Corona gegolten.

Infektionsrisiko: Begleiter und Kinder dürfen das Blutspende-Lokal nicht betreten

In Hamborn dürfen Begleiter und Kinder wegen Corona das Blutspendelokal nicht betreten. Spender werden nicht auf das Virus getestet, da es nicht durchs Blut übertragen werde. Die DRK-Mitarbeiter kontrollieren aber Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert.

Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch einige Minuten entspannt liegen. Das Rote Kreuz gibt zur Stärkung Lunchpakete aus.

Aktuelle Informationen zur Blutspende in Corona-Zeiten gibt es auf www.blutspendedienst-west.de/corona

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]