Corona: Hamborner Fußpilger sagen Wallfahrt nach Kevelaer ab

Duisburg-Hamborn. Die Hamborner Fußpilger sagen wegen Corona ihre Wallfahrt von Duisburg nach Kevelaer ab. Der Verein bietet aber ein alternatives Programm an.

Die traditionelle Fußwallfahrt von Hamborn nach Kevelaer fällt dem Corona-Virus zum Opfer. Das teilt jetzt der Vorstand der Hamborner Fußpilger „nach reiflicher Überlegung“ mit.

Diese Entscheidung habe sich das Team nicht leicht gemacht, so der Vorsitzende Rainer Schmenk. Aber: „Als Verantwortliche für die Durchführung der Wallfahrt haben wir abgewogen und entschieden, dass uns das Restrisiko eines Ansteckungsherds zu hoch ist.“

„In diesem Jahr ist eben alles anders. Auch bei uns Fußpilgern. Aber wir bleiben verbunden mit Kevelaer, mit Hamborn und untereinander“, sagt der Vorsitzende der Hamborner Fußpilger Rainer Schmenk nach der Absage der diesjährigen Fußwallfahrt. Foto: Daniel Gewand

Außerdem sei es schwierig, die Abläufe der Wallfahrt den geltenden Corona-Auflagen anzupassen und die Anforderungen der unterstützenden Unternehmen – Gaststätten, Hotels oder das Busunternehmen – auf dem Weg umzusetzen.

Zwei Alternativen zur ausgefallenen Wallfahrt

Am ursprünglichen Termin dieser 241. Fußwallfahrt – geplant war diesmal der 12. bis 14. September – bietet der Verein allen Interessierten jedoch zwei Alternativen an: digitale Impulse und einen Freiluftgottesdienst in Kevelaer.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Am eigentlichen Wallfahrtstag (Samstag, 12. September) gibt es fünf digitale Impulse zum passenden Motto „Bleibt alles anders“. Diese Impulse werden per Whatsapp aufs Smartphone oder per Post verschickt. Für beide Varianten ist jedoch eine Anmeldung per Mail, SMS oder Whatsapp bis 30. August nötig. Zudem werden die Impulse auf der Facebook-Seite „Fußwallfahrt Hamborn-Kevelaer“ veröffentlicht. Dafür ist keine Anmeldung notwendig.

Hamborner Abt Albert Dölken feiert einen Gottesdienst in Kevelaer

Die zweite Alternative findet am Sonntag, 13. September, um 11.30 Uhr im Forum Pax Christi in Kevelaer (Kapellenplatz 11) statt. Abt Albert Dölken aus der Hamborner Prämonstratenser-Abtei feiert dort einen Gottesdienst. „In diesem Jahr ist eben alles anders. Auch bei uns Fußpilgern. Aber wir bleiben verbunden mit Kevelaer, mit Hamborn und untereinander“, so der Vorsitzende Rainer Schmenk und hofft, dass nächstes Jahr vom 11. bis 13. September wieder gut 120 Hamborner nach Kevelaer pilgern.

Bei der Anmeldung für die Impulse bitte den Vor- und Nachnamen, Anschrift oder die Handynummer an info@hamborn-kevelaer.de oder an 0160 97032211 schicken.