Campus Marxloh: Diese Angebote sind bislang geplant

Duisburg-Marxloh. Während der Bau des Campus Marxloh teurer wird und lange dauert, wird die Planung des Angebots konkreter. So tauschen sich die Interessenten aus.

Den finanziellen Sorgen beim Bau des Campus Marxloh zum Trotz wird dessen Konzept schon jetzt mit Leben gefüllt. Regelmäßig kommen die Interessentinnen und Interessenten in Videokonferenzen zusammen, um sich über mögliche Angebote in dem Community Center auszutauschen.

30 Teilnehmende waren etwa am 2. Dezember dabei, als das Format „AG Nutzer“ zum neunten Mal stattfand. Zu den Institutionen, die sich nach der Fertigstellung des Gebäudes einbringen wollen, gehören unter anderem die Grillo-Gesamtschule, der Runde Tisch Marxloh, Tausche Bildung für Wohnen und das Evangelische Bildungswerk.

Aufgaben der EG Du jetzt bei der Stadt Duisburg

Bis Ende 2021 war die Entwicklungsgesellschaft Duisburg (EG Du) für das inhaltliche Profil, also die Beteiligung und Akquise künftiger Nutzer verantwortlich. Mit der Einstellung des Geschäftsbetriebs der EG Du sind deren Mitarbeitende, und damit auch die Aufgaben bei der Entwicklung des Campus Marxloh, auf Stellen innerhalb der Stadt Duisburg gewechselt.

Bei bisherigen Angebotsabfragen kamen etwa berufliche Orientierung, Sprachkurse, Bewegungsangebote, Gartenprojekte und handwerkliche Aktivitäten zusammen. Die Stadt verteilt die bislang registrierten Angebote auf sieben Kategorien: Lernhaus und Lernen (bislang 33 Angebote), Schule (32), Kunst und Kultur (25), Sozialberatung und -begleitung (21), Berufsorientierung und Qualifizierung (9), Verpflegung, Gesundheit und Bewegung (6), und Sonstiges (9).

In regelmäßigen Abständen soll die Liste aktualisiert werden. Die Verantwortlichen wollen so das Programm im Campus Marxloh nach und nach konkretisieren, die Auslastung der Räume überprüfen und den Betrieb vorläufig strukturieren.

Campus Marxloh: Plakate sollen Aufmerksamkeit wecken

Viel verspricht sich die Stadt von den Info-Plakaten am Bauzaun des Campus Marlxoh, als Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Die Bilder zeigen animierte Innenansichten und sollen Aufmerksamkeit im Stadtteil erzeugen. Im Verlauf dieses Jahres sollen drei weitere Plakate folgen.

Mit Plakaten am Bauzaun des Campus Marxloh betreibt die Stadt Duisburg Öffentlichkeitsarbeit. Foto: Detlef Macher

Ein nächster Termin der AG Nutzer ist noch in diesem Quartal geplant. Darin soll es unter anderem um eine vorläufige Hausordnung sowie um Kooperationsvereinbarungen gehen. Die Beteiligten wollen dann außerdem die Anforderungen an ein Buchungssystem zusammentragen.

Das Immobilien Management Duisburg (IMD) als Bauherr will den Campus Marxloh in der zweiten Jahreshälfte 2024 fertigstellen – „Ziel, aber keine Garantie“, heißt es in der Präsentation, die im Dezember vor den AG-Teilnehmern gehalten wurde.