Bürgerservice im Hamborner Rathaus schließt für Umbau

Duisburg-Hamborn. Der Bürgerservice im Hamborner Rathaus schließt für einen Umbau. Termine müssen zwischenzeitlich in anderen Duisburger Bezirken gemacht werden.

Der Bürgerservice im Hamborner Rathaus schließt für eine Woche. Wie die Stadt Duisburg mitteilt, werden dort von Freitag, 5. November, bis zum 12. November umfangreiche Umbau- und Verkabelungsarbeiten durchgeführt.

Termine wurden demnach für diesen Zeitraum nicht vergeben. Hamborner können jedoch alternativ Termine in anderen Duisburger Bürgerservices vereinbaren. Diese müssen sie über die Online-Terminvergabe buchen: www.duisburg.de/allgemein/fachbereiche/90/terminvereinbarung-buergerservice.php

Termin-Abstimmung für Personalausweise notfalls per Mail

Für die Abholung von zuvor beantragten Ausweisdokumenten, die im Bürgerservice bereitgelegt wurden, bittet die Stadtverwaltung die betreffenden Duisburger, die Schließung wegen der Bauarbeiten einzuplanen. Falls ein Ausweis kurzfristig dringend ausgehändigt werden muss, so kann dies über Call Duisburg unter 0203 94000 oder per Mail an bss.hamborn@stadt-duisburg.de abgestimmt werden.

Der Bürger-Service in Hamborn (Duisburger Straße 213) steht voraussichtlich ab Montag, 15. November, mit neuer Rezeption und Wartezone wieder zur Verfügung.

