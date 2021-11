Adventsmarkt am Ostacker abgesagt

Den ersten Glühwein im Advent 2021 können die Duisburger doch nicht in Bruckhausen beim kleinen Adventsmarkt am Ostacker genießen.

Duisburg-Bruckhausen. Glühwein, Weihnachtsdeko, Musik und Tanz – all dies sollte es auf dem Adventsmarkt am Ostacker geben. Jetzt wurde der Markt abgesagt.

Die Leitung der Evangelischen Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck hat den für diesen Sonntag, 28. November, geplanten Adventmarkt am Ostacker abgesagt. Nur der Gottesdienst um 10 Uhr wird in gekürzter Form in der Markuskirche gefeiert. Viele Beteiligte hätten Energie und Herzblut in die Vorbereitungen gesteckt, doch die steigenden Infektionszahlen beim Coronavirus hätten keine andere Entscheidung möglich gemacht.

