Bruckhausen: Corona-Impfung ohne Termin im Café Ma(h)lzeit

Duisburg-Bruckhausen. Das Café Ma(h)lzeit wird am 22. Juli dank der Feuerwehr Duisburg zum Impfzentrum. Impfwillige können in Bruckhausen den Wirkstoff frei wählen.

Das Café Ma(h)lzeit der Duisburger Werkkiste lädt am Donnerstag, 22. Juli, zu einer Impfaktion in Bruckhausen ein. In der ehemaligen Liebfrauenkirche (Schulstraße 29) bieten ein Arzt und weitere Mitglieder vom mobilen Impfteam der Duisburger Feuerwehr „ausreichend viele Impfdosen“ an, um möglichst viele Menschen aus dem Stadtteil zu versorgen, wie Café-Leiter Christoph Huxohl mitteilt. Impfwillige können ab 9 Uhr ohne Termin vorbeikommen, solange der Vorrat reicht.

Zur Auswahl stehen die mRNA-Wirkstoffe von Biontec und Moderna sowie das Einmalvakzin von Johnson & Johnson. Christoph Huxohl, der das Café Ma(h)lzeit vor allem als Stadtteiltreff versteht, möchte mit der Aktion vor allem zur Erstimpfung animieren. Doch auch Zweitimpfungen führt der beteiligte Arzt durch, darunter auch Kreuzimpfungen bei Erstgeimpften mit Astrazeneca, die jetzt eine Spritze mit Moderna oder Biontec wollen.

Minderjährige können grundsätzlich auch geimpft werden

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre können grundsätzlich auch geimpft werden, so Huxohl, jedoch sollten die Eltern dabei sein. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt für diese Altersgruppe die Spritze nur bei Vorerkrankungen. Mitbringen sollen alle Bruckhauser ihren Personalausweis und, falls zur Hand, den Impfausweis.

„Es wird ganz sicher einen zweiten Termin geben“, sagt Christoph Huxohl. Damit will er für die Menschen im Stadtteil, die am Donnerstag die Erstimpfung bekommen, sicherstellen, dass sie sich um ihre zweite Dosis keine Sorgen machen müssen. (olk)

