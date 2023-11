Brandanschlag auf Ingenhammshof: Polizei fahndet mit Video

Duisburg-Obermeiderich. Nach einem Brandanschlag auf den Ingenhammshof fahndet die Duisburger Polizei jetzt mit Fotos und einem Video. Sie zeigen den mutmaßlichen Täter.

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Duisburger Polizei nach einem Tatverdächtigen, der am Montag, 18. September, gegen 4.40 Uhr eine Scheune des Awo-Lehr- und Lernbauernhofs an der Straße Am Ingenhammshof in Brand gesteckt haben soll.

Menschen sind bei dem Brand auf dem Ingenhammshof am Landschaftspark Nord nicht zu Schaden gekommen. In der Scheune starben aber die beiden Rinder des Bauernhofs. Außerdem entstand an dem Gebäude ein laut Polizei nicht unerheblicher Sachschaden.

Mit diesem Foto fahndet die Duisburger Polizei nach dem mutmaßlichen Brandstifter. Er soll zwischen 16 und 30 Jahre alt und 1,60 bis 1,80 Meter groß sein. Foto: Polizei Duisburg

Brand auf dem Ingenhammshof: Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter

Bereits 2013 wurde ein Brandanschlag auf den Ingenhammshof verübt – mit deutlich schlimmeren Folgen als in diesem September. Damals wurde der gesamte Bauernhof zerstört, ein Pferd und sieben Schafe kamen im Feuer ums Leben. Als Reaktion hatten die Verantwortlichen in Sicherheitsmaßnahmen investiert und Kameras auf dem Grundstück installiert.

Diese beiden Kühe sind in dem Feuer am 18. September ums Leben gekommen. Das Foto zeigt sie bei ihrem Einzug im Sommer 2021. Foto: Awo-Integrations gGmbH

Daher verfügt die Polizei über Video- und Fotomaterial aus der Nacht des zweiten Brandanschlags. Es zeigt einen Mann, der das Feuer mutmaßlich gelegt hat. Fotos und ein sieben Sekunden langes Video können über das Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden. „Wir hoffen, dass jemand den Mann an seinem Gang erkennt“, sagt Polizeisprecher Daniel Kattenbeck.

Am und rund um den Ingenhammshof will die Polizei in Kürze Fahndungsplakate aufhängen. „Wir vermuten, dass der Täter in der Nachbarschaft wohnt“, so Kattenbeck. „Außerdem kommen hier durch den Landschaftspark viele Menschen vorbei.“

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei zu wenden.

