Wohnungsbrand Brand in Hamborn: Polizei nimmt 21-Jährigen in Gewahrsam

Duisburg-Hamborn. Während ein Brand in Duisburg gelöscht wurde, kam es zur Auseinandersetzung zwischen Polizisten und einem 21-Jährigen. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei unterstützte am Donnerstag, 17. Dezember, Löscharbeiten der Feuerwehr in Duisburg-Hamborn und nahm währenddessen einen 21-Jährigen fest. Wie die Polizei mitteilte, brannte es gegen 14.20 Uhr im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses an der Alleestraße. Nach ersten Erkenntnissen hatten Kleidungsstücke in einer Wohnung Feuer gefangen.

Um die Löscharbeiten zu unterstützen, sperrte die Polizei die Alleestraße zwischen Hamborner Altmarkt und Schleiermannstraße ab. Wie die Behörde mitteilte, sammelten sich anschließend einige Fußgänger an der Absperrung, es kam demnach zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizisten und einem 21-Jährigen. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. Dabei verletzte sich der junge Mann, gab aber an, abends nach seiner Entlassung selbst zum Arzt gehen zu wollen.

Der gemeinsame Einsatz von Feuerwehr und Polizei dauerte gut anderthalb Stunden. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu der Auseinandersetzung mit 21-Jährigen dauern an.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]