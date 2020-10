Bombenverdacht in Duisburg: Klinik bereitet Evakuierung vor

Unter der Sportanlage an der Warbruckstraße in Duisburg befinden sich möglicherweise Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Falls sich der Verdacht bestätigt, wird noch am Donnerstag entschärft.

Duisburg. An der Warbruckstraße in Duisburg werden mehrere Blindgänger vermutet. Vor der Entschärfung muss das Fahrner Krankenhaus evakuiert werden.

Auf der Sportanlage an der Warbruckstraße müssen am heutigen Donnerstag womöglich mehrere Bomben entschärft werden. Alle Entwicklungen gibt es hier im Newsblog.

Das wichtigste in Kürze

Der Kampfmittelräumdienst untersucht am heutigen Donnerstag die Sportanlage an der Warbruckstraße auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg . Bestätigt sich der Bombenverdacht, soll noch am Nachmittag entschärft werden.

auf . Bestätigt sich der Bombenverdacht, soll noch am Nachmittag werden. Zuvor müssen das Fahrner Krankenhaus sowie das dazugehörende Seniorenwohnheim Walter-Cordes-Stift sicherheitshalber evakuiert werden.

sowie das dazugehörende Seniorenwohnheim sicherheitshalber werden. Ist eine Entschärfung notwendig, müssen außerdem bis zu 1200 Anwohner in der Umgebung ihre Wohnungen verlassen. Es droht zeitweise eine Sperrung der Autobahn A 59 zwischen den Anschlussstellen Marxloh und Walsum.

So laufen die Evakuierung und die Entschärfung der möglichen Bomben:

6.25 Uhr: Das Gröbste steht in Fahrn jedoch noch bevor: Die meisten der rund 200 Patienten werden heute ab 8 Uhr evakuiert. Die Klinik hat dafür bis Mittag Zeit – spätestens gegen 13 Uhr muss der Komplex menschenleer sein, damit eventuelle Bomben entschärft werden können.

5.50 Uhr: Die ersten Patienten aus dem Fahrner Krankenhaus wurden bereits am gestrigen Abend verlegt. Die Menschen kommen in anderen Verbundkrankenhäusern unter, im Bethesda, im Herzzentrum, im Ev. Krankenhaus in Dinslaken und im Johanniter-Krankenhaus in Oberhausen.