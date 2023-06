Biergarten im Stadtpark Meiderich feiert Geburtstagsparty

Duisburg-Meiderich. Ibrahim Öztaş hat den Biergarten im Stadtpark von Duisburg-Meiderich im Sommer 2022 wiedereröffnet. Nun feiert er den Geburtstag mit einer Fete.

Indem er den Biergarten im Stadtpark Meiderich übernahm, hat sich Ibrahim Öztaş einen Traum erfüllt. Ein Jahr ist es her, dass er als neuer Pächter den beliebten Gastronomiebetrieb an der Bürgermeister-Pütz-Straße wiedereröffnete. Den ersten Geburtstag seines Biergartens, den er „Stadtpark Meiderich“ genannt hat wie die Freizeitanlage, in dem er liegt, will Öztaş jetzt mit einer ordentlichen Party feiern.

„Am Anfang war es sehr schwer“, erinnert sich Öztaş gegenüber der Redaktion an den vergangenen Sommer. Doch inzwischen habe er sich mit seinem Familienbetrieb eine treue Stammkundschaft erarbeitet, das nicht nur freundlich, sondern auch multikulti sei.

Neben Bier, kühlen Getränken und Kaffee seien besonders seine Currywurst Pommes, seine Hamburger und am Wochenende selbst gebackene Kuchen sehr beliebt. All dies wird auf der Party natürlich aufgetischt. Dazu gibt’s ab 18 Uhr auch Live-Musik von einer Rockband, die die Hits der 60er und 70er Jahre spielt. Viel Liebe habe er in seinen Familienbetrieb gesteckt, so Ibrahim Öztaş. „Ich behaupte“, wirbt der Gastronom, „dass dieser Biergarten der schönste in Duisburg ist – sogar von ganz NRW.“

Davon sollen sich am Samstag ab 12 Uhr möglichst viele Duisburgerinnen und Duisburger überzeugen.

Ibrahim „Ibo“ Öztaş (rechts) begrüßte mit seinem Schwager Hüseyin Gümüs (links) bei der Biergarten-Neueröffnung im Juni 2022 auch Duisburger Polit-Prominenz, darunter die SPD-Abgeordneten Frank Börner (2. von links) und Mahmut Özdemir. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Geöffnet ist der Biergarten im Stadtpark von Mai bis Oktober täglich – zumindest bei schönem Wetter. Werktags immer ab 15 Uhr, samstags ab 12 Uhr und sonntags ab 10 Uhr.

