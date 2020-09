Bezirksvertretung Walsum: Das sind die Kandidaten – Teil 2

Bei der Kommunalwahl am 13. September wird auch die Bezirksvertretung in Duisburg-Walsum neu zusammengesetzt.

Duisburg-Walsum. Mehr als 30 Kandidaten stellen sich im September für die Bezirksvertretung Walsum zur Wahl. Der zweite Teil unseres Überblicks.

Bei der Kommunalwahl am 13. September entscheiden die Stimmen der Duisburger auch über die Besetzung der sieben Bezirksvertretungen (BV) in der Stadt. In Walsum, dessen Bezirksbürgermeister seit der Eingemeindung 1975 ausnahmslos die SPD stellte, will Georg Salomon in dem Amt bleiben, das er seit 2014 innehat. Insgesamt kämpfen in Duisburgs nördlichstem Bezirk mehr als 30 Kandidaten um 17 Plätze. Der zweite Teil unserer Kandidaten-Übersicht, mit den aktuell nicht in der BV vertretenen Parteien und Bündnissen, sortiert nach alphabetischer Reihenfolge.

AfD

Die AfD-Liste für die Walsumer Bezirksvertretung umfasst vier Kandidaten. Angeführt wird sie vom früheren Polizeibeamten Edgar Bornemann.

1. Edgar Bornemann. 63 Jahre, Polizeibeamter a.D., wohnt in Walsum, verheiratet. Themen: Sicherheit. Hobbys: Musik, Gärtnern. Kandidiert erstmals.

Edgar Bornemann. Foto: AfD

2. Helmut Neugebauer. 70 Jahre, Pensionär, wohnt in Walsum, geschieden. Themen: Logport, Radinfrastruktur. Hobbys: Lesen, Radfahren, Museen. Kandidiert erstmals.

Helmut Neugebauer. Foto: AfD

3. Silvia Bornemann. 56 Jahre, Altenpflegerin, wohnt in Walsum, verheiratet. Themen: Grünanlagen. Hobbys: Gärtnern, Handarbeit. Kandidiert erstmals.*

4. Gero Dehnen. 52 Jahre, Politikwissenschaftler, wohnt in Meiderich, verheiratet. Themen: Verwaltung. Hobbys: Bauernhof-Restauration. Kandidiert erstmals.

Gero Dehnen Foto: AfD

Bürgerlich-Liberale

Anders als im Nachbarbezirk Hamborn hat das Wählerbündnis der Bürgerlich-Liberalen (BL) in Walsum in der aktuellen Legislaturperiode keinen Sitz. Zur Wahl 2020 tritt es mit zwei Kandidaten an.

1. Bernd Strohm.**

Bernd Strohm. Foto: Bürgerlich-Liberale

2. Arno Berndt.**

Arno Berndt. Foto: Bürgerlich-Liberale

FDP

Ebenfalls mit zwei Kandidaten gehen die Liberalen in Walsum auf Stimmenfang.

1. Simone Holler. 30 Jahre, Podologin, wohnt in Hochfeld, ledig. Themen: Jugend- und Familienpolitik. Hobbys: Tochter, Lesen, TV. Kandidiert erstmals.

Simone Holler Foto: FDP

2. Walter Koch. 77 Jahre, Rentner, wohnt in Aldenrade, verheiratet. Themen: Stadtteilentwicklung. Hobbys: Amateurfunk, Heimatverein. Kandidiert erstmals.*

Grüne

Zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode stellten die Grünen mit Franz Tews ein BV-Mitglied in Walsum. Seit dessen Parteiaustritt hatten sie jedoch in diesem Gremium nichts mehr mitzureden. Ein junges Team, angeführt von Markus Laaks, will die Grünen wieder ins Bezirksparlament bringen.

1. Markus Laaks. 42 Jahre, Flugbegleiter, wohnt in Walsum, ledig. Themen: Soziales, Gleichberechtigung Homosexueller. Hobbys: Gewerkschaftsarbeit, Schöffe am Landgericht, Patientengruppe am Krankenhaus. Kandidiert erstmals; vorher Mitglied im Schulausschuss und im Betriebsausschuss IMD.

Markus Laaks. Foto: Grüne

2. Annika Etges. 29 Jahre, Ärztin, wohnt in Röttgersbach, ledig. Themen: Umweltschutz, Gleichberechtigung.

Annika Etges. Foto: Grüne

3. Sebastian Ackermann. 33 Jahre, Controller, wohnt in Wehofen, verheiratet. Themen: Kommunaler Haushalt. Hobbys: Handwerken. Kandidiert erstmals.

Sebastian Ackermann. Foto: Grüne

Junges Duisburg

Der Name ist in Walsum Programm: Die Kandidaten vom Wählerbündnis Junges Duisburg sind jeweils nur knapp über 30 Jahre alt: beide kandidieren zum ersten Mal für die Bezirksvertretung.

1. Peter Rosinski. 34 Jahre, Flottenmanager beim VRR, wohnt in Neudorf, verheiratet. Themen: Verkehr. Hobbys: Familie, Musik. Kandidiert erstmals.

Peter Roskinski. Foto: Junges Duisburg

2. Dr. Thomas Osowski. 32 Jahre, Datenwissenschaftler, wohnt in Neudorf, verheiratet. Themen: Wirtschaft und Finanzen. Hobbys: Sport, Ernährungswissenschaften, Reisen. Kandidiert erstmals.

Thomas Osowski. Foto: Junges Duisburg

SGU

Auch das Wählerbündnis SGU (Abkürzung für „Sozial, gerecht, unabhängig“) ist derzeit nicht in der BV vertreten. Drei Namen umfasst die Liste zu dieser Wahl.

1. Jörg Lietz. 58 Jahre, Polizeibeamter, wohnt in Walsum, verheiratet. Themen: Sozialpolitik. Hobbys: MSV. Kandidiert zum 3. Mal; früher Mitglied im Sozialausschuss.

Jörg Lietz. Foto: SGU

2. Jonas Bugaj. 31 Jahre, Student, wohnt in Fahrn, ledig. Themen: Jugend, Schule. Hobbys: Fahrradfahren, Kochen, Sport. Kandidiert erstmals; derzeit Mitglied im Jugendhilfeausschuss.

Jonas Bugaj. Foto: SGU

3. Jörg Selic. 53 Jahre, Chemiker, wohnt in Duissern, verheiratet. Themen: Wirtschaft, Stadtentwicklung, Verkehr. Hobbys: Tauchen, Reisen. Kandidiert zum 3. Mal.

Jörg Selic. Foto: SGU

* Die fehlenden Fotos wurden der Redaktion nicht zur Verfügung gestellt.

** Weitere Informationen zu den Kandidaten wurden der Redaktion nicht zur Verfügung gestellt.