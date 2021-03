Bezirk Meiderich/Beeck hat wieder Fördergeld für gute Ideen

Traditionell werden in Duisburg auch Stadtteilfeste wie der Meidericher Martinsmarkt aus einem eigenen Fördertopf im Bezirk unterstützt. In diesem Jahr sind wieder gute Ideen gefragt.

Duisburg-Meiderich/Beeck. Die Bezirke in Duisburg haben einen Etat, um ihre Stadtteile schöner und lebenswerter zu machen. In Meiderich/Beeck sind nun gute Ideen gefragt.

So schön und lebenswert wie möglich soll die Stadt Duisburg werden, und das fängt vor der Haustür an. Deshalb hat die Bezirksvertretung Meiderich/Beeck den Finanztopf namens „Mittel zur Pflege des Ortsbildes“ freigegeben, in dem sich im laufenden Jahr 20.300 Euro befinden. Über die kann nach einstimmigem Beschluss aus der Politik jetzt Bezirksmanager Ottmar Schuwerak verfügen.

Verplant ist der größte Anteil dieses kleinen Förderetats bereits für den Advent, denn für 7500 Euro sollen wieder Weihnachtsbäume aufgestellt werden. So sieht es der Antrag der rot-grünen Kooperation und der Linken vor. Das übrige Geld ist für die „Unterstützung lokaler Initiativen“ (7300 Euro) und für „Kurzfristige Bedarfe“ (5500 Euro). „Damit unterstützen wir Projekte, die nicht anders finanziert werden können“, sagt Bezirksbürgermeister Peter Hoppe und Ottmar Schuwerak ergänzt, dass sie idealerweise öffentlichkeitswirksam und nachhaltig sein sollen.

Möglichst viele Gruppen sollen von dem kleinen Etat wissen

Mit diesem alljährlichen Finanztopf werden unter anderem traditionell der Martinsmarkt und die Blumenampeln in Meiderich unterstützt. Möglich ist aber allerhand, solange es eine gute Idee gibt: Wildblumenwiesen, Sitzbänke an Wanderwegen, Bienenvölker an Kitas oder Konzerte. Auch Unterstützung für den Oberhof ist für Schuwerak denkbar. Wichtig ist jedoch, dass die Maßnahme bis zum Jahresende abgeschlossen ist und dass es Nachweise über die Kosten gibt.

Die Bezirksvertretung möchte, dass möglichst alle Vereine und Gruppen von dem Etat wissen und ruft daher alle mit guten Ideen auf, sich über diese Fördermöglichkeit zu informieren. Dieser Empfehlung schließt sich Ottmar Schuwerak an, Interessierte mit einer konkreten Vorstellung sollen sich gerne an die Bezirksverwaltung wenden.

Meidericher Bezirksverwaltung kennt auch zusätzliche Fördermöglichkeiten

Denn selbst wenn ein Projekt nicht von den 20.300 Euro bezahlt werden kann, gibt es für Sportvereine oft andere Töpfe, etwa bei Duisburg-Sport, oder einen Kulturfonds für Karnevalszüge. Solche alternativen Hilfen sind alle im Bezirksamt bekannt. Sollten nicht genügend Anträge eingehen, dann fließt das restliche Geld aus dem relativ kleinen Budget zurück an Stadtkämmerer Martin Murrack und kommt dann höchstwahrscheinlich nicht mehr dem Bezirk zugute.

Vereine, Initiativen und Gruppen, die mehr über die Mittel zur Pflege des Ortsbildes wissen wollen, können sich per Mail an die Bezirksverwaltung wenden unter bza.meiderich@stadt-duisburg.de sowie telefonisch an Ottmar Schuwerak (0203 283-7523) oder an Karin Tanzer (0203 283-7524). Zusätzlich können auch die Parteien weiterhelfen.