Bewaffneter Überfall auf Kiosk – Kripo Duisburg sucht Zeugen

Vier bewaffnete und maskierte Räuber haben einen Kiosk an der Von-der-Mark-Straße in Meiderich überfallen. Die Kripo sucht Zeugen. (Archiv-/Symbolbild)

Duisburg. Vier maskierte Täter überfallen in Duisburg mit Waffengewalt eine Trinkhalle und entkommen mit der Beute. So beschreibt die Polizei die Männer.

Vier bewaffnete und vermummte Räuber haben einen Kiosk in Meiderich überfallen und sind mit ihrer Beute entkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht jetzt Zeugen für den Raubüberfall.

Die vier Männer haben demnach in der Nacht zu Donnerstag, 3. August, kurz nach Mitternacht um 0.15 Uhr einen Kiosk an der Von-der-Mark-Straße, der Meidericher Einkaufsmeile, ausgeraubt. Die bewaffneten Männer bedrohten den 49 Jahre alten Trinkhallen-Inhaber und forderten Geld sowie Zigaretten. Ihre Beute steckten sie in eine schwarze Einkaufstasche.

Bewaffneter Überfall auf Duisburger Trinkhalle: Wie werden die vier Täter beschrieben?

Die vermummten Räuber flüchteten in Richtung der Straße Auf dem Damm, Ecke Gabelsberger Straße. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Einer der Täter war etwa 1,90 bis zwei Meter groß. Er hat eine trainierte Statur und hatte eine schwarze Pistole.

Seine Komplizen werden auf 1,65 Meter und 1,70 bis 1,80 Meter Größe geschätzt. Einer von ihnen trug ein Messer bei sich, ein anderer eine Eisenstange. Sie alle waren schwarz gekleidet und vermummt – teilweise mit Schal und Sonnenbrille oder mit weißer Maske.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Wer hat die Räuber beispielsweise flüchten sehen oder den Überfall beobachtet? Hinweise nimmt an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Duisburg jederzeit unter 0203 2800 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord