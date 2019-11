Berufsmesse in Marxloh setzt auf die Vielfalt des Stadtteils

Duisburg-Marxloh. An der Grillo Gesamtschule in Duisburg stellten sich Ausbildungsbetriebe vor. Veranstalter sehen bei Marxloher Schülern große Vorteile.

Der Schulabschluss ist in der Tasche oder steht kurz bevor, die ganze Welt steht den Absolventen offen. Das ist schön – und gruselig, denn der Arbeitsmarkt erschlägt die jungen Menschen mit einer Fülle von Ausbildungen, Studiengängen oder Praktika. An der Herbert Grillo Gesamtschule in Marxloh schaffte am Donnerstag die „BOMM“ Abhilfe, die Berufs-Orientierungs-Messe-Marxloh. Zusammen mit dem Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium und dem Sophie-Scholl-Berufskolleg hatte die Gesamtschule 32 Aussteller eingeladen, die ihre Berufsfelder vorstellten. Hier erfuhren die Schüler alles über eine Laufbahn bei der Polizei, als Apotheker oder bei einer Versicherung – und die Aussteller erfuhren, was die Schüler aus Marxloh so besonders und begehrenswert macht.