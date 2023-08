Beim ökumenischen Tiergottesdienst in Duisburg-Marxloh sind die Tiere natürlich die Ehrengäste und bekommen natürlich auch Gottes Segen.

Ökumene Beliebter Tiergottesdienst in Marxloh feiert jetzt Jubiläum

Duisburg-Marxloh. Der beliebte Tiergottesdienst mit Hund, Katze, Hamster oder Pferd feiert Sonntag in Marxloh den 25. Geburtstag. Es gibt ein besonderes Highlight.

Der Ökumenische Tiergottesdienst in Duisburg-Marxloh ist beliebt und hat Tradition. Jetzt feiert er sein 25-jähriges Bestehen. Pfarrerin Anja Humbert lädt zusammen mit der katholischen Schwester Mariotte Hillebrand am Sonntagmittag, 27. August, an die Marxloher Kreuzeskirche (Kaiser-Friedrich-Straße 40) ein. Natürlich hoffen sie, dass auch viele Haustiere mitgebracht werden – vielleicht aber sogar Pferde oder Schafe.

Los geht der Tiergottesdienst um 12 Uhr auf dem Kirchengelände. Als engagierte Tierfreundin und Hundehalterin ist Pfarrerin Humbert diese Veranstaltung ein großes Anliegen. Dass dieser besondere Gottesdienst auch in der Nachbarschaft gut ankommt, zeigen die Besucherzahlen. Gut 200 Menschen kamen im vergangenen Jahr und brachten mehr als 50 Tiere mit. Hunde, Katzen, Vögel, Kaninchen, Meerschweinchen und sogar eine chinesische Dreikielschildkröte.

Die anwesenden Tiere werden gesegnet, und inhaltlich geht es um den Erhalt der Schöpfung, um Natur- und Klimaschutz.

Ein Blickfang und ein besonderes Highlight soll die neugestaltete Außenfläche rund um die Kirche werden, die die Gemeinde am Sonntag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein vegetarisches Mittagessen und ein Kuchenbuffet gibt es ebenfalls. Kuchenspenden sind willkommen, Anja Humbert (0203 4061646) nimmt sie gerne entgegen.

Der Erlös aus dem Kuchenverkauf sowie die Kollekte des Gottesdiensts kommen der Tiertafel und dem Verein „Jugend im Aufbruch“ zugute.

