Beißender Geruch bei McDonalds: Das sagt der Betreiber

Das Schnellrestaurant McDonald’s an der Duisburger Straße in Hamborn erlebte einen Gefahrguteinsatz. Dazu gibt es jetzt weitere Erkenntnisse.

Zu dem Gefahrguteinsatz der Duisburger Feuerwehr, die am Dienstag, 15. August, zu McDonald’s an der Duisburger Straße im Stadtbezirk Hamborn ausrückte, gibt es jetzt weitere Erkenntnisse. So stellt Markus Weber, der Betreiber der Filiale, gegenüber der Redaktion klar, dass entgegen ersten Informationen „überhaupt keine Gäste betroffen waren“, sondern ausschließlich Mitarbeiter.

In der Obermarxloher Filiale ist ein beißender Geruch aufgefallen, durch den sechs Mitarbeiter beeinträchtigt wurden und über Atemwegsreizungen klagten. Drei von ihnen ist es an der frischen Luft bereits wieder besser gegangen, die drei übrigen wurden „vorsorglich ins Krankenhaus“ gebracht, waren aber am selben Tag bereits wieder zuhause. „Allen Betroffenen geht es gut“, betont Markus Weber.

Ursache für den beißenden Geruch bei McDonald’s scheint geklärt

Beeinträchtigt habe sie ein Gel, das auf dem Boden der Kunden-Damentoilette aufgebracht wurde, „vermutlich von weiblichen Gästen“. Dieses Gel sei aus Chili und mit Bestandteilen von Pfefferspray hergestellt gewesen, so Weber weiter, der sich auf Informationen der Feuerwehr beruft.

Der „dramatische Aufwand“, den die Feuerwehr am Dienstag betrieb, habe die Situation schlimmer erscheinen lassen, als sie wirklich war. 22 Einsatzkräfte samt Notarzt und eines Gefahrgutzuges waren zur Filiale ausgerückt und ließen das Schnellrestaurant räumen. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden, und die Polizei sperrte zeitweilig die Duisburger Straße.

Tatsächlich wurde das Restaurant anschließend „völlig problemlos wieder geöffnet, größtenteils mit denselben Mitarbeitern“, sagt Weber. Er hofft, dass der Vorfall ein Einzelfall bleibt. Derweil dauern die Ermittlungen der Kripo weiter an.

