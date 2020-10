Duisburg. Eine Duisburgerin will sich ummelden. Weil ein Datum fehlt, muss ihre Tochter samt krankem Kind aufs Amt kommen – mitten in der Corona-Pandemie.

Die alte Wohnung in Röttgersbach ist beinahe leergeräumt, nun soll der Umzug formal besiegelt werden: Anfang Oktober will Inge Neumann im Rathaus Duisburg-Hamborn ihre Meldeadresse ändern, vier Tage vor dem eigentlichen Umzug nach Neumühl. Dort will sie ins Haus ihrer Tochter Anna und Enkel Erik ziehen. Doch auf dem Amt scheitert Neumann an der Bürokratie – wegen eines fehlenden Datums muss die Tochter samt krankem Kind zum Rathaus fahren, mitten in der Corona-Pandemie .

Duisburger Verwaltungsangestellte bleibt hartnäckig

Formell ist Tochter Anna Warnke künftig Neumanns Vermieterin. Für die Meldung der neuen Adresse muss sie eine Wohnungsgeberbescheinigung für ihre Mutter ausfüllen. „Damit bin ich dann ins Rathaus. Ich hatte alle Papiere dabei, sogar online einen Termin gemacht“, schildert Neumann. „Die Dame am Schalter fragte mich nach dem Umzugsdatum, da das nicht auf der Bescheinigung stand. Sie bestand darauf, dass meine Tochter als Vermieterin dieses nachtragen muss“, sagt sie und betont: „Es ging nur um das Datum, nicht mal die Unterschrift. Es müsse von derselben Person in derselben Schrift geschrieben sein, sonst sei das Urkundenfälschung.“

Die Klärung per Telefonanruf untersagte ihr die Verwaltungsangestellte. Es half nichts: Neumann musste die Wohnungsgeberbescheinigung durch ihre Tochter vervollständigen lassen. Warnke ersparte ihrer Mutter, ein zweites Mal zum Rathaus fahren zu müssen, und kam selbst dorthin – mitsamt ihres kranken Kindes.

Alle bürokratischen Hürden waren damit noch nicht genommen: Warnke trug den Tag des Umzugs, den 12. Oktober ein. „Das ging dann nicht“, sagt Neumann. „Das Datum müsse in der Vergangenheit liegen, weil das System den Eintrag sonst nicht akzeptiert. Also hat meine Tochter eine 8 über die 12 gekritzelt.“

Stadt Duisburg nennt Vorgehen der Behörde vorschriftsmäßig

Neumann kann das alles nicht fassen: „Es kann doch nicht wahr sein, dass meine Vermieterin mit ihrem kranken Kind in Corona-Zeiten ins Rathaus kommen muss, weil da ein Datum fehlt. Das war ein Machtbeweis der Mitarbeiterin, die das kleine Rädchen drehen wollte, an dem sie sitzt“, schimpft sie.

Inge Neumann (r.) ärgert sich über eine Mitarbeitern des Hamborner Bürgerservices, weil Tochter Anna mit ihrem kranken Sohn wegen einer Kleinigkeit extra aufs Amt fahren musste. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Laut Stadt ist jedoch alles richtig und nach Vorschrift gelaufen; daran ändere auch die Corona-Situation nichts. Dass das Datum des Umzugs stets in der Vergangenheit zu liegen hat, sei dem Bundesmeldegesetz geschuldet, erklärt Stadtsprecherin Anja Kopka auf Nachfrage: „Die Wohnungsgeberbescheinigung muss vollständig vom Vermieter ausgefüllt werden. Ein Ermessensspielraum ist hier leider nicht gegeben. Es handelt sich um bundeseinheitliches Recht.“

Auf dem Hamborner Amt geschah also, was in jeder anderen Behörde auch passiert wäre. Wohnungsgeberbescheinigungen online zu übermitteln, sei ebenfalls nicht möglich. „Da hier eine hohe Fälschungsquote vorliegt, müssen immer Originale vorgelegt werden“, so Kopka. Häufig würden so Sozialleistungen erschlichen.

Dabei betont Kopka noch einmal, dass bereits viele amtliche Services digitalisiert worden seien. So sei es im Portal der Stadtverwaltung etwa möglich, Anliegen wie die Anforderung einer Steuer-ID oder Berechtigungsnachweise für ein Sozialticket zu erledigen.

>>> KRITIK AN BÜROKRATISCHEM AUFWAND

• Erst seit 2015 wird das Meldewesen durch den Bund geregelt, zuvor waren die Länder zuständig.

• Wer umgezogen ist, muss das innerhalb von zwei Wochen anzeigen. Notwendig dafür ist ein Lichtbildausweis und die Wohnungsgeberbescheinigung, die durch den Vermieter auszufüllen ist. Er bestätigt damit den Einzug in die Wohnung.

• Die Wohnungsgeberbescheinigung kann die Duisburg auf der Seite der Stadtverwaltung heruntergeladen werden.

• Immer wieder war der hohe bürokratische Aufwand des Meldegesetzes kritisiert worden.