Leere Sitzecken, unbenutzte Desinfektionsmittelspender und zur Seite gerückte Absperrketten prägen im Imbiss am Ostacker das Bild. Seit etwa vier Wochen war hier niemand mehr zu Gast. Nachdem Anfang November im Rahmen der Corona -Schutzverordnung die Bewirtung vor Ort erneut verboten wurde, verkaufen Roland und Marvin Bohl Currywurst und Schnitzel nur noch aus dem Eingang heraus. Die Pommesbude macht die schwerste Zeit ihres Bestehens durch.

Schon seit Anfang des Jahres, berichtet Roland Bohl, geht die Zahl der Kunden zurück. Um das so gut wie möglich aufzufangen, setzen die Betreiber auf Aktionen: „Damit die Leute trotzdem noch kommen, gibt es momentan zehn Prozent Rabatt auf die Speisen”, berichtet Bohl. Im Vordergrund steht der Erhalt des Kundenstammes, auch wenn es sich nicht immer rechne. „Wir sind manchmal schon froh, wenn am Ende ein Fuffi übrig bleibt”, so Bohl. Jeden Monat müsse die Familie aufs neue überlegen, ob sie noch weitermachen kann.

Staatliche Corona-Hilfe für Gastronomien fällt anders aus als im Frühjahr

Seit Juli bietet der Imbiss einen besonderen Service an: „Wir liefern einen Mittagstisch an ältere Leute, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen.” Um diesen Mehraufwand planen zu können, nehmen die Bohls bis zum Vortag Bestellungen entgegen. Da der Familienbetrieb kein weiteres Personal hat, muss der Imbiss während des Außer-Haus-Verkaufs geschlossen bleiben – und öffnet deshalb momentan statt um um 11.30 Uhr erst um 14 Uhr für die Allgemeinheit. Am Nachmittag würden sie auch durch die Arztpraxis nebenan eingeschränkt, meint Roland Bohl: „Die Schlange auf dem Bürgersteig ist teilweise so lang, dass die Patienten vor unserem Eingang stehen, an dem wir die Speisen rausgeben.” Das schrecke weitere Leute ab.

Waren die Umstände schon das gesamte Jahr über widrig, hat sich die Situation Anfang November erneut verschärft. „Momentan arbeiten wir jeden Tag nur dafür, dass es weitergehen kann”, so Bohl. Und wenn am Ende des Monats Geld fehlt, werde der Betrag aus eigener Tasche beglichen. Im Frühjahr nahmen die Bohls staatliche Soforthilfe in Anspruch. 9000 Euro waren nicht der große Wurf, halfen aber dennoch. Mit den jetzt verfügbaren Hilfen verhält es sich anders – für die klassische Pommesbude bleibt da nicht viel übrig.

Für Duisburger Imbiss am Ostacker sind Stammkunden das höchste Gut

Die finanzielle Unterstützung wird am Umsatz aus dem vergleichbaren Zeitraum im Vorjahr berechnet. „Es werden aber nur die Einnahmen von Gästen berücksichtigt, die im Lokal gegessen haben“, erklärt Roland Bohl. Das treffe in seinem Imbiss auf gerade einmal 20 Prozent der verkauften Speisen zu. Doch schließlich sei auch der Außer-Haus-Verkauf in diesem Jahr drastisch zurückgegangen. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Imbiss vorübergehend ganz zu schließen und Geld aus einem anderen Fonds zu beantragen. „Aber dann würde ich alle meine Stammkunden verlieren“, so Bohl.

Was er und seine Familie auf keinen Fall möchten, ist in der Qualität nachzulassen oder Preise zu erhöhen. „Auch, wenn es etwas mehr kostet, werden wir weiterhin die Schnitzel und die Jägersauce frisch zubereiten.” Und auch die kleinen Kunden sollen in Zukunft die Tüte Pommes für einen Euro bekommen.

Bei all den Problemen hat Bohl auch Gedanken für andere Betriebe im Stadtteil übrig: „Viele Gastronomien in Beeck, vom Dönerladen bis zum Asia-Imbiss, kämpfen genau wie wir.” Er habe schon mitbekommen, dass einige ihr gesamtes Personal entlassen mussten. „Wenn ich so etwas höre, hoffe ich, dass jeder unserer Mitbewerber überlebt.” Konkurrenz belebe schließlich auch das Geschäft.

