Beecker Kirmes: Wie viel Spaß bekommen Familien für 30 Euro?

Duisburg. Die größte Kirmes in Duisburg lockt mit 100 Schaustellern an fünf Tagen. Doch wie viel Spaß bekommen Familien für 30 Euro? Ein Rechenbeispiel.

Die Karussells auf der Kirmes in Beeck drehen sich wieder. Noch bis Dienstagabend (6. Juli) können Familien rasante Fahrten mit der Achterbahn erleben, Eltern den Kindern beim Entenangeln zusehen und Hand in Hand über den Kirmesplatz schlendern. Doch wie viel Spaß bekommen Familien eigentlich für 30 Euro? Ein Rechenbeispiel für eine Familie mit einem Kind.

Eines vorweg: Die Inflation macht auch nicht vor den Schaustellern Halt. „Die Kosten sind uns ein Stück weit davongerannt“, sagte Albert Ritter, Präsident des Schaustellerbundes. Sei es der Diesel, die Zutaten für Produkte oder ein angemessener Lohn für Mitarbeiter, die nur noch schwer zu finden sind. Man bemühe sich, so Ritter, die Kostensteigerung nicht an Gäste weiterzugeben. Die Kirmes soll ein Fest für alle, ein Fest für die ganze Familie bleiben.

Mit 30 Euro auf der Beecker Kirmes: Das können Familien erleben

Der erste Halt ist ein Karussell: Ein Ritt auf einem fliegenden Elefanten lässt die ersten 3,50 Euro verschwinden. Handgestoppte dreieinhalb Minuten dauert die Fahrt. Bei dem nächsten Fahrgeschäft wollen Mutter und Kind gemeinsam in die Gondel steigen: Von Jumbo geht es deshalb zum Fly Over und damit 40 Meter an Ketten in die Luft: Das kostet zusammen neun Euro.

Mit Fly Over geht es auf der Beecker Kirmes 40 Meter in die Höhe. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Dann soll eine Erinnerung für Zuhause gewonnen werden: Für einen Euro haben Besucher die Chance auf ein Stofftier aus dem Greifautomaten. Schnell ist ein zweiter Euro eingeworfen, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Doch womöglich, und wie so oft, stehen Besucher am Ende trotzdem mit leeren Händen da. Nur Gewinner gibt es hingegen beim Entenangeln: Elf schwimmende Plastiktiere beißen für fünf Euro an. Plüschtiere, ein Kissen mit MSV-Wappen und etwa Bälle warten darauf, gewonnen zu werden. 19,50 Euro von 30 Euro sind somit schon ausgegeben.

Der mitgebrachte Hunger wird an Imbissbuden gestillt: Eine Pommes für drei Euro soll es sein, dazu eine Bratwurst für 4,50 Euro. Popcorn für drei Euro dürfen für den Heimweg nicht fehlen. Die 30 Euro wären wie in diesem Rechenbeispiel nun verbraucht.

Die Öffnungszeiten der Kirmes sind:

Freitag, 30. Juni, 16 bis 24 Uhr

Samstag, 1. Juli, 15 bis 24 Uhr

Sonntag, 2. Juli, 11 bis 24 Uhr

Montag, 3. Juli, 15 bis 24 Uhr

Dienstag, 4. Juli, 15 bis 24 Uhr

Am Montag, 3. Juli, findet auf der Beecker Kirmes der Familientag statt. An diesem Tag können Besucherinnen und Besucher bei Fahrten mit den Attraktionen Geld sparen. Günstiger wird es zudem an allen Kirmestagen, wenn man gleich mehrere Fahrchips eines Fahrgeschäftes kauft.

Zu den Highlights der Beecker Kirmes zählt ein großes Feuerwerk. Dieses soll laut Veranstalter Duisburg Kontor am Dienstag, 4. Juli, um 22.45 Uhr stattfinden und gilt als krönender Abschluss.

