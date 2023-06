Beecker Kirmes: So kommen Besucher mit dem ÖPNV zum Rummel

Duisburg. Zur Beecker Kirmes sollen viele Besucher ohne Auto anreisen. Die DVG setzt zusätzliche Busse ein. Doch es gibt auch Verkehrseinschränkungen.

Zum Neustart der Beecker Kirmes werden wieder Hunderttausende Besucher im Duisburger Norden erwartet. Parkplätze in der Nähe des Kirmesgeländes und auf dem Marktplatz werden ausgeschildert. Dennoch sollen möglichst viele Rummelfreunde das Auto stehen lassen und mit Bus und Straßenbahn anreisen. Deshalb setzt die DVG während des Jahrmarkts (30. Juni bis 4. Juli) zusätzliche Busse ein. Diese fahren auf der Linie 907, die nah am Kirmesplatz an der Ersatzhaltestelle „Beeck Denkmal“ hält.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Für den Jahrmarkt wird die Straße Lange Kamp von Dienstag, 27. Juni, 9 Uhr, bis Mittwoch, 5. Juli, 14 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Busse der Linie 907 fahren eine Umleitung. Die Haltestellen „Beeck Denkmal“ werden auf die Kaiser-Wilhelm-Straße verlegt und die Stopps „Lange Kamp“ auf den Ostackerweg.

Die DVG setzt Zusatzbusse der Linie 907 während der Beecker Kirmes ein. Doch es gibt auch Verkehrseinschränkungen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

So kommen Kirmesliebhaber per ÖPNV zu den Karussells: Vom Hauptbahnhof pendelt die Straßenbahnlinie 901 nach Beeck (Haltestelle: Beeck Denkmal). Wochentags fahren allerdings bis 20 Uhr Ersatzbusse zwischen Laar und Obermarxloh. Duisburg Kontor empfiehlt den Kirmesbesuchern nicht den Schienenersatzverkehr, sondern die Buslinie 907. Diese pendelt von Beeckerwerth nach Oberhausen-Holten, Zustiegsmöglichkeiten gibt es etwa in Hamborn (Rathaus, Altmarkt) oder in Marxloh (Pollmann, Hermannstraße). Nach 20 Uhr und am Wochenende fährt die Straßenbahn ohne Schienenersatzverkehr.

Weitere Infos gibt es auf www.dvg-duisburg.de oder bei der kostenlosen DVG-Hotline unter 0203 60 44 555.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord