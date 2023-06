Beecker Kirmes mit Achterbahn: Das sind Karussell-Highlights

Duisburg. Die Beecker Kirmes 2023 soll mit einer Achterbahn und großen Karussells viele Menschen nach Duisburg locken. Das sind die Hauptattraktionen.

Die Vorfreude auf das Comeback der Beecker Kirmes wächst im Duisburger Norden. Nach einer vierjährigen Pause und dem erfolgreichen Kampf um den Fortbestand des Traditionsrummels, soll der Neustart ab dem 30. Juni wieder hunderttausende Besucherinnen und Besucher auf den Kirmesplatz locken. Die wichtigsten Publikumsmagnete und Highlights unter den rund 100 Karussells, Buden und Imbissständen sind dabei eine Achterbahn und attraktive Großfahrgeschäfte.

Für die diesjährige Traditionskirmes hat Duisburg Kontor, der städtische Veranstalter, 13 Großkarussells für die fünftägige Sause in Beeck gewinnen können. Darunter sind viele altbekannte Publikumslieblieblinge für Groß und Klein, aber auch eine Premiere für Duisburg.

Welche Karussells kommen zur Beecker Kirmes 2023?

Spaßige Karambolagen versprechen gleich zwei Autoscooter. Doch auch auf vielen anderen Karussells sollen den Fahrgästen ordentlich das Adrenalin durch die Adern schießen. Vor allem die „Super Mouse“, eine Achterbahn mit Gondeln, die sich während der Fahrt um 360 Grad drehen, könnte beim örtlichen Publikum eine der Hauptattraktionen werden.

Diese besondere Achterbahn kommt zur Beecker Kirmes 2023

Nervenkitzel in luftigen Höhen verspricht der Überschläger „Eclipse“. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Nervenkitzel in luftigen Höhen verspricht das „Eclipse“ aus den Niederlanden; dieses Propeller-Fahrgeschäft gleicht einem sich überschlagenden Pendel, an dem eine Passagiergondel rasant mitgeschleudert wird – ein Kreischgarant. Höhenangst ist ebenfalls beim „Fly Over“ verboten, das die Kirmesbesucher 40 Meter in die Höhe fährt und sie in ihren Doppelsitzen wie in einer Zentrifuge beschleunigt.

Kirmes: Mit diesem Fahrgeschäft geht es 40 Meter in die Höhe

Traditionskirmes im Duisburger Norden mit beliebten Klassikern und Kult-Karussells

Seine Krakenarme schleudert das Karussell „Big Monster“ auch im Duisburger Norden – das Archivbild zeigt eine frühere Düsseldorfer Rheinkirmes. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

An künstlichen Krakenarmen wippen die Gondeln des „Big Monsters“, während sie sich frei in allen Richtungen drehen. Dieses Karussell ist eine beliebte Attraktion auf der Beecker Kirmes für die ganze Familie. Ein weiterer Klassiker im Duisburger Norden ist das „Break Dance Number 1“, das schon vielen Familiengenerationen ein aufregendes Fahrerlebnis geboten hat. Dabei handelt es sich nicht um dasselbe Karussell, auf dem während der Fronleichnamkirmes in Oberhausen-Sterkrade ein junger Mitarbeiter tödlich verunglückt ist.

Der „Kesseltanz“ ist für Duisburger Kirmesfans ein alter Bekannter. Fahrgäste müssen dort gegen die Fliehkraft ankämpfen. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Mit Kultstatus bewirbt Duisburg Kontor außerdem die „Beach Party“, das als eine Variante des beliebten Musik-Expresses bereits seit Jahren in Beeck angesagt ist. Der „Kesseltanz“ ist ebenfalls ein alter Bekannter, in diesem Schunkler sitzen die Fahrgäste am Rand und müssen sich festhalten, während die Fliehkraft sie nach außen drückt. Dabei hüpft das Fahrgeschäft auf und ab, so dass es oft die Insassen von ihren Sitzen reißt.

Einmalig in Deutschland ist nach Angaben des Kirmesveranstalters die „Walzerfahrt“, ein Familienkarussell, das bei Kirmesfans durchaus Nostalgie auslöst, dabei mit seinen beweglichen Gondeln aber ganz modernen, rasanten Fahrspaß verspricht. Besucher der jüngsten Homberger Osterkirmes oder des Ruhrorter Hafenfests 2022 konnten sich bereits selbst davon überzeugen.

Fröhliches Lachen soll während des Rummels besonders von den beiden großen Kinderkarussells zu hören sein. Mit dem „Jumbo“ erleben die kleinen Kirmesfreunde einen Ritt auf fliegenden Elefanten, während der „Zauber der Phantasie“ ihnen erlaubt, in Rennautos, einer Lok, Polizeiautos oder einem Löschfahrzeug der Feuerwehr zu fahren oder bei einem Marienkäfer, Schwan oder Seepferdchen einzusteigen.

Das Karussell „Beach Party“ gilt nicht nur auf dem Duisburger Traditionsrummel als Kult. Beim Neustart ab dem 30. Juni ist es dabei. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Spannende Abenteuer in einer futuristischen Cyber-Welt

Premiere in Duisburg feiert das Laufgeschäft „Phaenomenon“. In dem Simulator können Besucher mithilfe von Virtual Reality ein spannendes Abenteuer in einer futuristischen Cyber-Welt erleben.

Zusätzlich zur Achterbahn und den übrigen Großfahrgeschäften werden die teilnehmenden Schausteller natürlich auch beliebte kleinere Karussells und Kirmesbuden aufbauen, außerdem Imbiss- und Getränkestände. Ein buntes Bühnenprogramm samt Feuerwerk soll ebenfalls die diesjährige Beecker Kirmes zu einem Spaß für die ganze Familie machen.

Beecker Kirmes 2023: 13 große Attraktionen im Überblick

Diese großen Karussells kommen zur Beecker Kirmes 2023. Über die Links sind Youtube-Videos abrufbar:

>> WANN BEGINNT DIE BEECKER KIRMES 2023?

● Musikalisch eröffnet wird die Beecker Kirmes am Freitagnachmittag, 30. Juni, um 16 Uhr vom kirmeserprobten Schlagersänger Achim Petry, dem Sohn von Wolfgang Petry. Geplant ist am Eröffnungstag außerdem der traditionelle Fassanstich.

● Weitere namhafte Musiker, die während des fünftägigen Jahrmarkts in den Duisburger Norden kommen, sind unter anderem Jörg Bausch, die frühere DSDS-Siegerin Aneta Sablik, die Band Jamaram oder die Duisburger Gruppe Vintage Neon um Sängerin Florence Mankenda.

● Die Öffnungszeiten der Kirmes sind: 30. Juni, 16 bis 24 Uhr; 1. Juli, 15 bis 24 Uhr; 2. Juli, 11 bis 24 Uhr; 3. und 4. Juli, 15 bis 24 Uhr.

● Weitere Infos gibt es auf www.duisburgkontor.de.

