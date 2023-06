Beecker Kirmes: Hier sollen die Besucher ihre Autos parken

Duisburg. Hunderttausende Besucher sollen zur Beecker Kirmes nach Duisburg kommen. Diese Parkplätze empfiehlt der städtische Veranstalter Gästen mit Autos.

Möglichst viele Besucherinnen und Besucher sollen von Freitagnachmittag bis Dienstagabend, 30. Juni bis 4. Juli, zur Beecker Kirmes kommen und bei der fünftägigen Sause ordentlich Spaß haben. Zwar rät der städtische Veranstalter Duisburg Kontor den Kirmesliebhabern, mit dem Öffentlichen Personennahverkehr anzureisen (Haltestelle: Beeck Denkmal). Aber natürlich werden auch Autofahrer erwartet. Sie können ihre Wagen auf gleich zwei nahe gelegenen Parkplätzen abstellen.

Der Marktplatz liegt fußläufig zur Beecker Kirmes. Besucher können dort kostenlos ihre Autos abstellen. Doch die Parkplätze sind auch außerhalb der Kirmestage beliebt. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Da für den Traditionsrummel diesmal auf dem Marktplatz keine Karussells oder Kirmesbuden aufgebaut werden, steht diese Fläche zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Karl-Albert-Straße für Autos zur Verfügung. Der Kirmesplatz nahe der Autobahn 42 und an der Ecke Karl-Albert-Straße und Am Beeckbach ist von dort gut zu Fuß zu erreichen. Allerdings ist der Marktplatz bereits abseits der Kirmestage ein beliebter Parkplatz im Herzen des Stadtteils. So zeigen sich Anwohner schon skeptisch, dass die Stellplätze überhaupt ausreichen.

Das sieht auch Duisburg Kontor so und empfiehlt einen zusätzlichen Parkplatz: Es ist der bewachte Parkplatz an der Weststraße. Dort können rund 200 Autos abgestellt werden. Die Kosten pro Fahrzeug und Tag betragen circa fünf Euro. Dieser Privatparkplatz wird während der Veranstaltung ausgeschildert.

