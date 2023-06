Beecker Kirmes: Das kosten Karussells und große Attraktionen

Duisburg. Die Beecker Kirmes ist gestartet. In Duisburg warten nun viele Karussell-Highlights. Unser Preis-Überblick zeigt, was Achterbahn und Co. kosten.

Duisburg hat endlich wieder einen großen Rummel: Am Freitag ist die Beecker Kirmes gestartet und verspricht noch bis Dienstagabend rasante Karussell-Fahrten. Mit insgesamt 13 Großfahrgeschäfte wirbt der Veranstalter. Doch was müssen Besucher und Besucherinnen für Fahrten mit der Achterbahn, Breakdance oder auf dem Autoscooter ausgeben? Wir haben uns zum Start umgeschaut und nennen die Preise.

Zu den Top-Attraktionen der Kirmes zählt die Achterbahn „Super Mouse“. Die Gondeln drehen sich während der Fahrt um 360 Grad, rasant geht es in die Kurven, bei denen der Eindruck entsteht, dass der Wagen aus der Kurve getragen wird. Eine Fahrt mit der Achterbahn kostet fünf Euro.

>> BEECKER KIRMES: ALLE INFOS ÜBER DUISBURGS GRÖßTE KIRMES

Beecker Kirmes: Zwei Attraktionen für Menschen ohne Höhenangst

Nichts für Menschen mit Höhenangst ist „Eclipse“: Das Fahrgeschäft geht insgesamt 48 Meter in die Höhe, bietet so einen grandiosen Ausblick über Duisburg. Doch die Aussicht hat auch einen Haken, denn oft stehen die Fahrgäste Kopf. Während der rasanten Fahrt überschlagen sich zusätzlich die Gondeln. Die Aussicht mit Kick kostet acht Euro.

Höhenangst ist auch auf dem „Fly Over“ verboten. Der Kettenflieger steigt 40 Meter in die Höhe. Zwei Personen können nebeneinander Platz nehmen – und gemeinsam die Aussicht genießen. Eine Fahrt kostet 4,50 Euro. Thematisch in die Tiefe des Meeres geht es hingegen mit dem „Big Monster“: An Krakenarmen drehen sich 25 Gondeln für je zwei Personen in alle Richtungen. Ein Fahrchip für das Familienfahrgeschäft kostet ebenfalls 4,50 Euro.

Nostalgie-Karussell und Klassiker: Das kostet eine Fahrt

Viel Nostalgie versprüht die schon fast 70 Jahre alte Walzerfahrt: Die Fahrgäste nehmen in den 16 bunten Gondeln Platz, doch nicht nur die Kabinen drehen sich, sondern auch die große Platte, auf der sie befestigt sind. Eine Fahrt kostet vier Euro.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Im „Kesseltanz“ wird mit der Fliehkraft gespielt: Ohne Sicherung sitzen die Fahrgäste am Rand des Kessels, der sich unentwegt dreht. Zeitgleich hüpft das Fahrgeschäft auf und ab. Wer mitfahren möchte, zahlt für eine Fahrt vier Euro. Bei „Phaenomenon“ nehmen die Gäste in einem 4D-Kino Platz. Mithilfe von Virtual Reality und sich bewegenden Sitzen tauchen Besucher und Besucherinnen in eine futuristische Welt ab. Die Reise kostet fünf Euro pro Person.

Kommen wir zu drei wahren Volksfest-Klassikern: „Nächste Runde rückwärts“ heißt es bei der Berg- und Talbahn „Beach Party“: Die Raupe hat schon Generationen begleitet. Eine Fahrt kostet vier Euro. Kult auf einem Rummelplatz ist auch der Autoscooter – und in Beeck stehen gleich zwei in unterschiedlicher Größe. Bei der kleinen Variante für Kinder müssen Eltern drei Euro einplanen, die Fahrten mit den Elektroautos, die über Stromabnehmer versorgt werden, auf der großen Fläche kostet vier Euro. Ein weiterer Kirmes-Dauergast verspricht eine wilde und schwer vorhersehbare Fahrt: Der „Break Dance No. 1“ – die Mitfahrt kostet vier Euro.

Ein Blick auf die Achterbahn vor dem Start der Beecker Kirmes am Donnerstag. Am Freitagnachmittag ist der größte Rummel in Duisburg gestartet. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Karussells für Kinder: Was Eltern bezahlen müssen

Bei diesen beiden Fahrgeschäften auf der Beecker Kirmes stehen alleine die Kinder im Fokus: „Jumbo“ ermöglicht für 3,50 Euro pro Person einen Ritt auf einem fliegenden Elefanten. Beim „Zauber der Phantasie“ können die Kleinen entscheiden, ob sie lieber mit dem Polizeiauto, einem Seepferdchen oder Rennwagen unterwegs sein wollen. Ganz gleich wie die Antwort lautet: Eltern zahlen für den Fahrspaß ihrer Kinder 3,50 Euro pro Runde.

>> WANN IST DIE BEECKER KIRMES? ÖFFNUNGSZEITEN

Die Öffnungszeiten der Kirmes sind:

Freitag, 30. Juni, 16 bis 24 Uhr

Samstag, 1. Juli, 15 bis 24 Uhr

Sonntag, 2. Juli, 11 bis 24 Uhr

Montag, 3. Juli, 15 bis 24 Uhr

Dienstag, 4. Juli, 15 bis 24 Uhr

>> BEECKER KIRMES: WANN IST DER FAMILIENTAG?

Am Montag, 3. Juli, findet auf der Beecker Kirmes der Familientag statt. An diesem Tag können Besucherinnen und Besucher bei Fahrten mit den Attraktionen Geld sparen. Günstiger wird es zudem an allen Kirmestagen, wenn man gleich mehrere Fahrchips eines Fahrgeschäftes kauft.

>> BEECKER KIRMES: WANN IST DAS FEUERWERK?

Zu den Highlights der Beecker Kirmes zählt ein großes Feuerwerk. Dieses soll laut Veranstalter Duisburg Kontor am Dienstag, 4. Juli, um 22.45 Uhr stattfinden und gilt als krönender Abschluss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord