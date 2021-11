Baurecht in Walsum: Siedlung soll erweitert werden können

Die Stadt Duisburg will in Walsum eine Baulücke in einer kleinen Siedlung zwischen A 59 und Prinz-Eugen-Straße schließen.

Duisburg-Walsum. Die Stadt Duisburg will eine kleine Siedlung in Walsum erweitern. Klimaschutz verbietet das, ermöglichen soll das aber eine Außenbereichssatzung.

Die Stadt Duisburg will eine Baulücke in einer Splittersiedlung in Walsum schließen. Zehn Häuser stehen derzeit zwischen der Prinz-Eugen-Straße, Nordstraße und der A 59. Da das Areal außerhalb geschlossener Ortschaften liegt, ist es dem Klimaschutz vorbehalten, nur Landwirte dürfen derzeit dort bauen. Erlaubt wäre auch eine Hochspannungsleitung, aber nicht die Villa am Wald. Das soll die neue Außenbereichssatzung 6001 ändern; tritt sie in Kraft, können die Baulücken geschlossen werden.

Größere Aufmerksamkeit bekam das Thema, nachdem das Bauamt einer jungen Familie bereits genehmigt hatte, dort ein Haus zu bauen, diese Entscheidung aber später zurücknahm. Da hatte die Familie, wie berichtet, bereits eine Doppelhaushälfte verkauft und einen hohen Kredit aufgenommen.

Der Satzungsentwurf liegt vom 8. November bis einschließlich 22. Dezember öffentlich aus. Dann ist er online auf www.duisburg.de/bauleitplanung einsehbar. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sind an den Oberbürgermeister zu richten und werden beim Amt für Stadtentwicklung entgegengenommen.

Entwurf der Außenbereichssatzung liegt bald im Duisburger Stadthaus aus

Der Entwurf kann ab 8. November ebenfalls im Stadthaus am Friedrich-Albert-Lange-Platz 7 (Vitrinen vor den Zimmern U 24 und U 25) während der Öffnungszeiten eingesehen werden. Termine sind telefonisch montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter 0203 283-8215 oder per Mail an k.brauckmann@stadt-duisburg.de zu vereinbaren. Auskünfte zu den Planunterlagen können nur telefonisch oder nach vorheriger Terminabsprache gegeben werden.

