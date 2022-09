Die städtischen Netze Duisburg erneuern in Walsum seit Montag Wasserrohrleitungen (wie hier im Sommer 2018). Das bedeutet monatelange Verkehrseinschränkungen.

Straßensperrung Bauarbeiten: Wichtige Straße in Walsum monatelang gesperrt

Walsum. Wasserleitungen werden in Duisburg-Walsum erneuert. Die Bauarbeiten gehen mit monatelangen Verkehrseinschränkungen einher. Das sind die Details.

Die Netze Duisburg erneuern bereits seit Montag einige Wasserrohrleitungen auf der Kurfürstenstraße in Walsum. Das teilte die Stadt Duisburg an diesem Donnerstagmorgen mit. Außerdem hat sie für diese Arbeiten in Wehofen die Kurfürstenstraße ab Hausnummer 128 bis zur Einmündung der Fahrner Straße von montags bis freitags jeweils zwischen 7 bis 17 Uhr voll gesperrt.

Abends ab 17 Uhr wird die Kurfürstenstraße zur Einbahnstraße. Von der Friedrich-Ebert-Straße aus kann dann in Richtung Oberhausen gefahren werden. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle passieren. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen ausgeschildert.

Die Leitungsarbeiten werden laut Netze Duisburg voraussichtlich erst Mitte April 2023 abgeschlossen.

