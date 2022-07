Autorenkreis „Hahnenfeder“ trauert um Gründer Friedel Lubitz

Duisburg. Der Meidericher Autorenkreis „Hahnenfeder“ trauert um Gründungsmitglied Friedel Lubitz. Der engagierte und beliebte Lehrer starb mit 79 Jahren.

Der Meidericher Autorenkreis „Hahnenfeder“ trauert um sein Gründungsmitglied Friedel Lubitz. Er verstarb am 30. Juni im Alter von 79 Jahren. „Der engagierte und beliebte Lehrer, der 30 Jahre lang an der Meidericher Bronkhorstschule unterrichtet hatte, wird im Meidericher Ortsbild fehlen“, so Hahnenfeder-Mitglied Dieter Lesemann. Fehlen wird Friedel Lubitz auch bei den beliebten Lesungen der Gruppe.

Nach seiner Referendarszeit an der Hauptschule Hollenbergstraße begann er 1974 als Lehrer an der Bronkhorstschule, an der er bis zu seiner Pensionierung 30 Jahre lang unterrichtete. Noch in diesem Sommer, auf einer Lesung der „Hahnenfeder“ am 19. Juni, trug er im Meidericher Stadtpark seinen Text „Wie ein Stich ins Herz“ vor. Darin beschreibt er einige Höhepunkte seiner Lehrerzeit und berichtet über die Phase der Schließung, der Brandstiftung und schließlich des Abrisses seiner Schule.

Texte werden posthum im neuen Hahnenfeder-Buch veröffentlicht

Als Pensionär widmete er sich dem Schreiben, bei dem unter anderem seine Bücher „Null Bock auf Schule“ und „Lehrer a.D. – Schule ade“ entstanden. Zusammen mit Werner Maistrak, Helmut Willmeroth und Dieter Lesemann gründete er im Jahr 2015 die Meidericher Geschichts- und Schreibwerkstatt „Hahnenfeder“ und war bis zuletzt an der Veröffentlichung der Buchreihe „Damals in Meiderich – Geschichten von gestern“ beteiligt. In vierten Band, der im kommenden Oktober erscheinen soll, werden auch Texte von Friedel Lubitz veröffentlicht.

