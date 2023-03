August-Bebel-Platz: Was wünschen sich die Marxloher?

Duisburg-Marxloh. Das Team des Quartiersmanagements Marxloh ist mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten. Darum geht es dem Team auf dem August-Bebel-Platz.

Das neue Team des Quartiersmanagements Marxloh wird am Freitag, 10. März, von 8 bis 13 Uhr mit einem eigenen Stand auf dem Wochenmarkt auf dem August-Bebel-Platz vertreten sein. Ziel ist es, mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen und ihnen die zukünftige Arbeit des Teams als Teil des Modellvorhabens „Stark im Norden – Alt-Hamborn und Marxloh“ vorzustellen. Fördermittel in Höhe von 50 Millionen Euro werden in insgesamt elf Teilprojekte in Marxloh und Alt-Hamborn fließen. An dem Marktstand können Interessierte sich auch darüber informieren, welche das sind.

Marxloher können ihre Ideen für den August-Bebel-Platz einbringen

Ein wichtiges Projekt für Marxloh wird die Umgestaltung des August-Bebel-Platzes sein. Dafür soll im Herbst ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb starten. Das sechsköpfige Team des Quartiersmanagements möchte den Austausch mit den Marxlohern nutzen, um ein erstes Stimmungsbild einzufangen. Wie nutzen sie den Platz? Fühlen sie sich hier sicher? Wie bewerten sie die Einkaufsmöglichkeiten? Wie ist ihre Meinung zum Thema Parkraum? Was wünschen sie sich in Zukunft für diesen zentralen Platz ihres Stadtteils?

Es gibt auch eine Mitmachaktion: Auf einer Plane mit einem Luftbild des Zentrumsbereichs können alle Interessierten ihre Anregungen selbst mit Stickern aufkleben. Der Marktstand auf dem dem August-Bebel-Platz ist für das Quartiersmanagement nur der Auftakt. Im Laufe des Frühjahrs werden weitere Veranstaltungen und Beteiligungsschritte folgen. Außerdem ist das Team momentan auf der Suche nach einem festen Standort im Stadtteil. Sobald dieser gefunden ist, wird es regelmäßige Sprechzeiten für Bürger geben.

