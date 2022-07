Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg wollen die Fahrbahn auf dem August-Bebel-Platz in Marxloh erneuern. Die Stadt lässt ihn dafür sperren.

Verkehr August-Bebel-Platz gesperrt: Busse in Marxloh umgeleitet

Marxloh. Wegen Straßenarbeiten wird der August-Bebel-Platz in Marxloh gesperrt. Autos und Busse müssen Umleitungen fahren und Haltestellen werden verlegt.

Die städtischen Wirtschaftsbetriebe erneuern ab Freitagmorgen, 15. Juli, die Fahrbahn auf dem August-Bebel-Platz. Daher sperrt die Stadt diesen Platz zwischen der Karl-Marx-Straße und der Dahlmannstraße komplett. Die Friedrich-Engels-Straße, die Dahlmannstraße und die Karl-Marx-Straße werden demnach als Sackgasse ausgeschildert, Fußgänger können jedoch weiterhin passieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Sonntag, 17. Juli, abgeschlossen.

Für den Zeitraum der Bauarbeiten fahren die Busse der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) eine Umleitung durch Marxloh und müssen Ersatzhaltestellen nutzen. Betroffen sind die DVG-Linien 905, 906, 907, 909, 910 und 935 sowie Buslinie 995 der Stoag.

Linienbusse müssen Ersatzhaltestellen in Duisburg-Marxloh anfahren

Wegen der Bauarbeiten wird die Haltestelle „Marxloh Pollmann“ für die Linien 905, 906 und 995 auf die Roonstraße vor die Kreuzung zur Karl-Marx-Straße verlegt, für die Linien 907, 909, 935 in Fahrtrichtung Hermannstraße auf die Dahlmannstraße, wo auch regulär die Schulbushaltestelle liegt. In Fahrtrichtung Hamborn halten die Busse ersatzweise auf der Weseler Straße an der Straßenbahnhaltestelle „Marxloh Pollmann“ der Linie 903.

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Hotline unter der Rufnummer 0203 60 44 555 und in der kostenlosen DVG-App.

