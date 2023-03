Apotheke in Marxloh schließt nach 62 Jahren: Der Grund

Duisburg-Marxloh. Eine weitere Apotheke im Duisburger Norden gibt auf und schließt für immer, diesmal in Marxloh. Am Freitag ist der letzte reguläre Öffnungstag.

Die „Apotheke am Jubiläumshain“ in Duisburg-Marxloh schließt für immer. Die Inhaberin Annette Freyhoff-Rogalli führt den Betrieb an der Kaiser-Friedrich-Straße 123 seit 1994 und konnte keinen Nachfolger finden. Die Apotheke existierte an diesem Standort seit 1961

Am Freitag, 31. März, ist ein letztes Mal regulär von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Viele Stammkunden haben sich bereits von der Apothekerin und ihren Mitarbeiterinnen verabschiedet. Ein ausführlicher Bericht folgt. (olk)

