Am Duisburger Radweg „Grüner Pfad“ werden Bäume gefällt

Duisburg-Meiderich/Neumühl. Am Radweg „Grüner Pfad“, der von Duisburg nach Oberhausen führt, werden in dieser Woche Bäume entfernt. Das ist der Grund für die Fällungen.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) fällt in dieser Woche Bäume am Radweg „Grüner Pfad“ , der von Meiderich über Neumühl nach Oberhausen verläuft. Bereits am Dienstag haben die Arbeiten in Oberhausen begonnen.

Grüner Pfad ist in dieser Woche nur eingeschränkt verfügbar

Die Maßnahme ist laut RVR nötig, um von der Rußrindenkrankheit befallene Gehölze zu entfernen. Diese Baumkrankheit wird durch einen Pilz verursacht, der verstärkt in Jahren mit Trockenstress, Wassermangel und großer Hitze auftritt. Die Bäume sterben innerhalb einer Vegetationsperiode ab und können dann auch die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern gefährden.

Im Laufe der Woche soll der gesamte Grüne Pfad in diesem Zusammenhang durchforstet werden. Der Regionalverband Ruhr weist deshalb darauf hin, dass die ehemalige Bahntrasse aus diesem Grund zeitweise eingeschränkt ist.

