Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Advent im Kaufhaus der Diakonie

Im Kaufhaus der Diakonie (KadeDi) an der Lehrerstraße 33 gibt es am Sonntag, 1. Dezember, einen „Gottesdienst am anderen Ort“. Die Evangelische Gemeinde Neumühl feiert dort ab 11 Uhr einen Adventsgottesdienst.

Das Thema des Gottesdienstes ist „Kleider machen Leute – Nachhaltigkeit von Kleidungsstücken“ - passend zum KadeDi. Im Anschluss gibt es Mittagessen sowie Kuchen.