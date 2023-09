A59-Ausbau: SPD-Fraktion positioniert sich eindeutig

Duisburg. Kurz vor der Sondersitzung des Duisburger Rates spricht sich die SPD-Fraktion noch einmal für die Tunnellösung aus. Das sind die Forderungen.

Im Vorfeld der Sondersitzung des Duisburger Rates am Donnerstag, 28. Oktober, hat sich die SPD-Fraktion noch einmal deutlich in Sachen Ausbau der A 59 für die Tunnellösung positioniert. Der Rat wird in dieser Sitzung, die ab 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena stattfindet, über die Stellungnahme der Stadt zu den Planungen beraten.

„Wir sprechen uns eindeutig für eine Tunnellösung aus. Sie entlastet den Verkehr, schafft neue Grünflächen und sogar die Möglichkeit einer Fahrradautobahn. Der Ausbau ist eine wegweisende Chance, die genutzt werden muss“, so Bruno Sagurna, Vorsitzender der SPD-Fraktion.

SPD-Fraktionsvorsitzender wirbt für klares Votum des Duisburger Rates

Die aktuellen Planungen der Autobahn GmbH berücksichtigten diese Duisburger Interessen nicht. Stattdessen plane die Autobahn GmbH einen Ausbau in Hochlage. Dies zerschneide die Stadt nachhaltig und schränke die Lebensqualität in Autobahnnähe erheblich ein, heißt es weiter.

Bruno Sagurna (r.) war mit von der Partie, als die Autobahn GmbH Bürger in Meiderich über den A59-Ausbau informiert hat. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

SPD-Fraktionsvorsitzender Sagurna wirbt für ein eindeutiges Votum des Rates. Demnach sollten die Planungen abgelehnt und die Einstellung des Planfeststellungsverfahrens beantragt werden. „Diese Planungen aus der Ferne gehen an der Realität hier vor Ort völlig vorbei. Es müssen noch einmal alle Möglichkeiten auf den Tisch, damit der Ausbau ein Erfolg wird“, macht Sagurna deutlich.

Zudem solle der Teilbereich der Berliner Brücke vom restlichen Verfahren entkoppelt werden. So könne die Brücke rechtzeitig saniert und der weitere Ausbau in der abgedeckten Troglage („Tunnellösung“) konzeptioniert werden.

