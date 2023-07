A42 und A59: Einschränkungen im Autobahnkreuz Duisburg-Nord

Duisburg. Die Autobahn GmbH arbeitet ab Freitagabend für anderthalb Wochen im Autobahnkreuz Duisburg-Nord. Die Folge sind Einschränkungen auf A42 und A59.

Für Autofahrer gibt es ab Freitagabend, 21. Juli, für anderthalb Wochen Einschränkungen im Autobahnkreuz Duisburg-Nord. Dort untersucht die Autobahn GmbH zunächst den Boden als vorbereitende Maßnahme für den sechsstreifigen Ausbau der A59 in Hochlage zwischen Duisburg-Marxloh und dem Autobahnkreuz.

Diese Untersuchung soll voraussichtlich bis zum frühen Montagmorgen, 24. Juli, um 5 Uhr dauern. In dieser Zeit ist auf der Autobahn 42 nur ein Fahrstreifen frei in Richtung Dortmund, so dass die Autobahn GmbH mit einem Engpass rechnet.

Daran schließen sich direkt Maßnahmen zur Sanierung der A42 an. Ab Montag, 6 Uhr, sperrt die Bundesautobahngesellschaft bis Montag, 31. Juli, um 13 Uhr im Autobahnkreuz Duisburg-Nord die Verbindung von der A42 in Richtung Dortmund auf die A59 nach Dinslaken. In der Baustelle wird die A42 für eine neue Fahrbahndecke vorbereitet.

Eine Umleitung über die A59 in Richtung Düsseldorf und über die Anschlussstelle Duisburg-Ruhrort wird ausgeschildert.

