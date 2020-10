Duisburg-Hamborn. Unter der A-42-Brücke in Duisburg-Hamborn parken immer wieder Lkw. Ein Anwohner befürchtet schlimme Auswirkungen, falls ein Laster in Brand gerät.

Der Brand des Tanklasters unter der A-40-Brücke in Mülheim hat in den letzten Wochen zu langen Staus und Zugausfällen geführt. Auch die Brandstiftung unter der Berliner Brücke im April 2018 in Meiderich hatte weitreichende Folgen. Der Hamborner Rainer Fülling befürchtet, dass sich so etwas leicht wiederholen könnte, zum Beispiel unter der A-42-Brücke an der Emscherstraße.

Wenn Fülling spätabends noch mal mit seinem Hund rausgeht und dabei die Unterführung passiert, sehe er dort regelmäßig schwere Sattelzüge parken. Außerdem treffe er immer wieder angetrunkene Jugendliche an. „Wer weiß, was da alles passieren kann. Wenn, absichtlich oder unabsichtlich, ein Lkw in der Unterführung in Brand gerät, wäre das eine Katastrophe“, so seine Befürchtung.

A-42-Sperrung wegen Brückenschäden wäre eine Katastrophe nicht nur für Duisburg

Er denkt an mögliche Verletzte und auch daran, dass der Verkehr im Ruhrgebiet leicht kollabiert: „Vor dem Hintergrund einer äußerst angespannten Verkehrssituation auf Duisburgs Autobahnen, möchte ich mir eine Sperrung der A 42 wegen Brückenschäden nicht vorstellen.“ Der Hamborner plädiert deshalb für ein konsequentes Parkverbot unter Duisburger Autobahnbrücken.

Ein solches Parkverbot existiert bereits, wie die Stadt auf Nachfrage der Redaktion klarstellt: „Das Parken von Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen wurde im gesamten Duisburger Stadtgebiet unter Autobahnbrücken sukzessive unterbunden. Auch für das Parken an der Emscherstraße gilt dieses Verbot schon seit vielen Jahren“, sagt Stadtsprecher Malte Werning.

Anwohner: Polizei und Ordnungsamt fahren tatenlos an parkenden Lkw vorbei

Anwohner Fülling hat allerdings den Eindruck, dass Polizei und Ordnungsamt tatenlos an den parkenden Lkw vorbeifahren. Allenfalls bei Großveranstaltungen im Landschaftspark würden Knöllchen verteilt. „Dass an dieser Stelle Lkw regelmäßig parken, ist der Verkehrsüberwachung bislang nicht bekannt“, sagt dagegen die Stadt.

Man werde den Bereich zukünftig entsprechend kontrollieren und Verkehrsverstöße ahnden, heißt es weiter aus dem Ordnungsamt. Ignoriert ein Fahrer das Parkverbot, muss er mit kostenpflichtigen Verwarnungen rechnen oder sogar damit, dass sein Fahrzeug abgeschleppt wird.

Das Parkverbot unter Autobahnbrücken gilt auch für Pkw

Das Parkverbot unter der A-42-Brücke gilt im übrigen auch für Pkw. „Wenn hier Fahrzeuge parken, geraten vorbeifahrende Autos über die durchgezogene Mittellinie in den Bereich der Gegenfahrbahn“, erklärt Stadtsprecher Werning den Hintergrund dieser Reglung. Denn aus Fahrtrichtung Hamborn reiche die Fahrspurbreite zwischen dem Bordstein und der Mittellinie zum Parken nicht aus, weil für vorbeifahrende Autos immer eine „Restfahrbreite“ von drei Metern für vorbeifahrende Fahrzeuge frei gehalten werden müsse.

Da helfe auch kein „einhüftiges Parken“, also mit zwei Rädern auf dem Gehweg, um auf die nötige Restfahrbreite zu kommen. „Das ist generell verboten, sofern es nicht durch Verkehrszeichen ausdrücklich erlaubt ist“, so das Ordnungsamt. Bei Fahrzeugen über 2,8 Tonnen kommt hinzu, dass die Gehwegplatten kaputt gehen.

Parkverbotsschilder stehen übrigens nicht an dieser Stelle. „Das man hier nicht parken darf, sollte jeder wissen, der einen Führerschein hat“, heißt es aus dem Amt. Aus Richtung Meiderich, wo die Fahrspur breiter ist, sind Schilder aufgestellt, allerdings ein ganzes Stück vor der Unterführung.

>> BEI GEFAHR PRIVATANZEIGE ERSTATTEN

• Die Stadt weist auf die Möglichkeit einer Privatanzeige hin. Denn die Verkehrsüberwachung könne nicht überall vor Ort sein. Das solle allerdings keine Aufforderung sein, den Nachbarn zu denunzieren.

• Wer eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer sieht, kann online Anzeige erstatten: über die Homepage der Stadt, www.duisburg.de, unter dem Suchbegriff „Anzeige Verkehrsordnungswidrigkeit“. Dazu sollten möglichst auch beweiskräftige Fotos hochgeladen werden.