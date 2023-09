7. Marxloher Kinderfest: Groß und Klein feiern bei Grillo

Duisburg-Marxloh. Beim Marxloher Kinderfest auf dem Außengelände der Firma Grillo feierten Familien zum siebten Mal gemeinsam. Auch die Polizei war vor Ort.

Die Grillo Werke AG an der Weserstraße beschreiben sich selbst als Familienunternehmen mit 180-jähriger Tradition. Da liegt es nur nahe, dass einmal im Jahr die Kinder auf einem Teil des Firmengeländes die Hauptpersonen sind.

Kinderfest in Duisburg-Marxloh: „Es hat noch nie Ärger gegeben“

Am Samstag luden nicht nur die Hausherren, sondern auch viele Vereine, Organisationen oder städtische Institutionen zur bunten Kindergaudi. Das kam wie immer gut an bei den Marxlohern, die fröhlich und bester Laune die vier Feuerwehrautos bestaunten oder den Kindern der Kita Ewaldistraße auf der Bühne beim Zumba zujubelten. „Ich kenne das Fest hier schon lange. Meine Mutter macht hier seit Jahren Security, das ist immer sehr schön“, sagt Leonie Rapphahn. Sie stammt aus Marxloh und freut sich über die Feste im Stadtteil, die sehr viel zum Zusammenhalt der Ortsgemeinschaft beitragen.

Auf dem Gelände der Firma Grillo in Duisburg fand 7. Marxloher Kinderfest statt. Viele Familien kamen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Auch Daniela Runge ist schon seit acht Uhr früh auf dem Gelände und hat fleißig beim Aufbauen des Dosenwurfstandes geholfen. „Ich lebe sehr gerne hier, bin im Karnevalsverein aktiv und freue mich über die positive Stimmung hier. Es hat noch nie Ärger gegeben“, erzählt sie.

Polizei zeigte auf gemütliche Weise, dass sie der Freund und Helfer ist

Ein paar Meter weiter kann Ingo Popp diese Aussage nur bestätigen. Er ist Polizist in der lokalen Bezirksdienststelle und öffnet heute für Groß und Klein seinen Dienstwagen. Nicht hinten, sondern die Fahrertür. „Diese Feste machen sehr viel Spaß, wir kommen meist über die Kinder mit den Leuten in Kontakt, denn die finden unsere Fahrzeuge natürlich klasse und wollen unbedingt einmal vorne sitzen“, schmunzelt er. So kann die Polizei auf gemütliche Art und Weise zeigen, dass sie im Ernstfall der Freund und Helfer ist und Ressentiments abbauen.

Veranstaltungen wie diese tragen zum Wohlfühlen bei

Bei Salih funktioniert das jedenfalls. Der Fünfjährige drückt begeistert auf die Hupe und freut sich sichtlich, wenn er dabei vorbeilaufende Gäste erschreckt. Seine Mutter plaudert derweil mit der Nachbarin, beide haben sich länger nicht gesehen und freuen sich sichtlich über die Begegnung.

Zlatan Jordanov ist mit seiner Familie das erste Mal beim Marxloher Kinderfest. „Meine Töchter gehen hier in der Nähe in die Kita und dort haben sie mir einen Flyer gegeben. Da wollten wir einfach einmal schauen“, sagt er und ist begeistert von der entspannten Festatmosphäre, die hier herrscht. Egal, wen man fragt, alle Besucher betonen, wie schön sie diese Art der Zusammenkunft finden und dass genau diese Veranstaltungen dazu beitragen, dass alle sich in Marxloh sehr wohlfühlen.

