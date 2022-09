Laut IHK gibt es in Duisburg noch viele Möglichkeiten, eine Ausbildung zu starten. (Symbolbild)

IHK Noch ohne Ausbildung in Duisburg? Hilfe für Jugendliche

Duisburg. Wer noch keinen Ausbildungsplatz in Duisburg gefunden hat, kann laut der IHK bis November noch problemlos starten. Hilfsangebote für Jugendliche.

Für einige Jugendliche hat im Sommer ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Seit August sind sie in einer Ausbildung. In Duisburg und den Kreisen Wesel und Kleve waren es insgesamt 3500 Berufsstarter, wie die Niederrheinische Industrie und Handelskammer (IHK) mitteilt, die in der Region die Interessen von rund 70.000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen vertritt.

Alle, die bislang noch keinen passenden Platz bekommen haben, können bis November noch problemlos starten, erklärt die IHK. „Der Start im Sommer ist eine Richtschnur, keine Frist. In vielen Branchen suchen die Unternehmen noch händeringend nach Bewerbern“, erklärt Matthias Wulfert, IHK-Geschäftsführer im Bereich Aus- und Weiterbildung.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Ausbildung in Duisburg: IHK hilft bei Probleme bei der Bewerbung

„Bis in den Herbst hinein können Betriebe neue Ausbildungsverträge problemlos bei uns einreichen“, sagt Wulfert, der Jugendliche ohne Ausbildungsplatz zu einer Bewerbung ermutigen möchte. Wer noch Hilfe bei der Bewerbung benötigt oder noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, kann sich bei der IHK-Berufsexpertin Katrin Hasenohr unter 0203 2821 441 melden.

Gleiches gilt auch für Betriebe, die noch nach passenden Bewerbern suchen. Zusätzlich können sich Mütter und Väter für den digitalen Elternabend am 28. September anmelden. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit in Duisburg durchgeführt. Beim Elternabend erhalten die Akteure zusätzlich Unterstützung von der Kommunalen Koordinierungsstelle in Duisburg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg