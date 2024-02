Duisburg „Nightwash Live“ macht Station am 15. Februar in Duisburg. Welcher Comedian ein „Heimspiel“ hat und welche vielversprechenden Newcomer auftreten.

„Nightwash“ ist ein bekanntes Format für Stand-up-Comedy in Deutschland. Es steht für eine Mischung aus angesagten Künstlern und Newcomern sowie überraschenden Showeinlagen. Am Donnerstag, 15. Februar, heißt es ab 20 Uhr „Nightwash Live“ im Theater am Marientor in Duisburg. Mit Tony Bauer, aufgewachsen in Marxloh, ist auch ein Duisburger dabei.

Der 28-Jährige hat eine besondere Vita, war dem Tod schon oft näher als dem Leben: Als Kind lag Tony Bauer ein Jahr im Koma im Krankenhaus. Bei Operationen verlor er seinen Dünndarm. Zum Überleben hat er seinen medizinischen Rucksack immer dabei. Seinen Humor hat der Comedian, der bald auch in der RTL-Show „Let‘s Dance“ zu sehen ist, trotzdem nicht verloren – ganz im Gegenteil.

„Nightwash Live“ mit Tony Bauer aus Duisburg

Ben Schafmeister steht am 15. Februar ebenfalls in Duisburg auf der Bühne. Er ist frech, smart und authentisch. Mit 23 Jahren macht er Witze und schreibt Songs, über das Anderssein, dem Älter werden und der Frage nach dem Sinn hinter allem.

Auch Assane Badiane bekommt ihren Auftritt im Comedy-Waschsalon. Er ist der Gewinner des „Nightwash Talent Awards 2022“. Der 23-Jährige erzählt auf der Bühne die Geschichten aus seinem Leben – authentisch und ehrlich.

Negah Amiri über ihre verrückten Erfahrungen mit der Männer- und Frauenwelt

Negah Amiri kann höchst unterhaltsam über die ihren verrückten Erfahrungen mit der Männer- und Frauenwelt plaudern. Dabei gibt es einige Fragen zu klären: „Warum stehen Frauen auf Bad Boys?“ Oder: „Was sind definitive Stoppschilder bei Männern?“

Negah Amiri plaudert über ihre verrückten Erfahrungen mit der Männer- und Frauenwelt. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Julia Brandner schließlich macht nicht nur Stand-up-Comedy. Sie ist auch Autorin und Bloggerin. Aufgewachsen in Graz, Kitzbühel und Innsbruck, zog sie nach ihrem Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften nach Wien. Dort absolvierte sie ihren Master in Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Im Dezember 2019 traute sie sich zum ersten Mal auf eine Bühne und hat sofort ihr Herz an die Comedy verloren.

Tickets für „Nightwash Live“ in Duisburg gibt es online auf www.monochromat-booking.de.

