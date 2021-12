Nicht nur für MSV-Fans: Impfaktion in Schauinsland-Arena

Duisburg. Nicht nur die Stadt Duisburg versucht mit Sonderaktionen so viele Menschen wie möglich zu impfen. Dr. Murat Bilgic impft mit Kollegen im Stadion.

Einen besonderen Ort für eine Impfaktion hat sich der Orthopäde Dr. Murat Bilgic ausgesucht. Am kommenden Samstag, 18. Dezember, impft der Duisburger mit Kollegen der Orthopädischen Praxis von Dr. Amir Ghasemi von 10 bis 18 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Murat Bilgic hat seine Orthopädische Praxis in Gladbeck, dort impft er bereits seit Mitte des Jahres. „Mir reicht das aber noch nicht“, sagt der Duisburger. „Ich möchte helfen, wo es nur geht.“ So ist auch die Idee zur Impfaktion in der Schauinsland-Arena entstanden. „Das Stadion kennt jeder und ist gut zu erreichen. Außerdem ist es vielleicht auch ganz interessant, mal in andere Bereiche der Arena auf diese Weise schauen zu können.“

Die Impfaktion am kommenden Samstag hat er zusammen mit befreundeten Kollegen der Orthopädischen Praxis von Amir Ghasemi aus Düsseldorf auf die Beine gestellt. „Wir sind uns da alle einig, jeder sollte sich die Schutzimpfung gegen Covid abholen.“ Geimpft wird im Pressebereich des Stadions, die Zertifikate gibt es im Schiedsrichterbereich. Herausgeleitet werden die Geimpften durch den Innenbereich der Arena.

Eine Terminvereinbarung für die Erst, Zweit- oder Booster-Impfung in der Arena ist nicht nötig. „Alle ab 12 Jahren können kommen“, sagt der Orthopäde. Mitzubringen sind Krankenkassenkarte, Impfpass und – wenn möglich – den bereits ausgefüllten Anamnesebogen und eine Einwilligungserklärung für die mRNA Impfung.

Informationen zur Impfaktion gibt es unter https://www.orthopaedie-gladbeck.de/impfaktion.

