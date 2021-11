In vielen Duisburger Betrieben wird es im kommenden Jahr Betriebsratswahlen geben.

Arbeitnehmerrechte NGG warnt vor Behinderung der Betriebsratswahlen in Duisburg

Duisburg. Im März 2022 finden in vielen Duisburger Unternehmen Betriebsratswahlen statt. Im Gastgewerbe können nur wenige auf Arbeitnehmervertreter bauen.

Mehr Demokratie hinterm Werkstor: Beschäftigte, die sich in Duisburg über schlechte Arbeitsbedingungen ärgern, sollen sich stärker um ihre Interessen kümmern – und die Betriebsratswahlen im kommenden Jahr nutzen. Dazu ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf.

Doch ein Großteil der Menschen, die in Duisburg in der Lebensmittelbranche (rund 2200 Beschäftigte) und im Gastgewerbe (rund 6300 Beschäftigte) arbeiten, könne nicht auf eine Arbeitnehmervertretung bauen. Das liege auch daran, dass gerade in Kleinbetrieben viele Chefs die Gründung eines Betriebsrats blockierten, berichtet Hans-Jürgen Hufer, Geschäftsführer der NGG-Region Nordrhein.

Betriebsratswahlen in Duisburg beginnen im März 2022

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig die betriebliche Mitbestimmung sei. Dort, wo es Betriebsräte gebe, sei etwa häufiger das Kurzarbeitergeld aufgestockt worden. Die NGG appelliert daher an die Beschäftigten aus ihren Branchen, sich im eigenen Betrieb über die Kandidatinnen und Kandidaten zu informieren. Die regulären Betriebsratswahlen beginnen im März 2022.

Belegschaften, die keinen Betriebsrat haben, können jederzeit die Wahl einleiten. Das sei in Betrieben ab fünf Mitarbeitern möglich. Die NGG bietet Unterstützung bei den Vorbereitungen. So haben Interessenvertreter der Arbeitnehmer ein Mitspracherecht z.B. bei automatisierten Warenbestellungen in der Backwarenfabrik bis hin zur Software-Schulung von Hotelangestellte.

