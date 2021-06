Neumühl: Nachbarschaftsstreit eskaliert mit Baseballschläger

Bei einem Nachbarschaftsstreit in Duisburg soll auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sein.

Ein Streit zwischen zwei Männern führte am Freitagabend in Neumühl zu einem handfesten Gemenge. Dabei sollen die Kontrahenten im Nachbarschaftsknatsch an der Rügenstraße mit Baseballschlägern und Tierabwehrspray aufeinander los gegangen sein.

Wie die Polizei berichtet, sollen auch mehrere Familienmitglieder eingegriffen haben. Am Ende kamen eine Frau (32) mit gereizten Augen sowie Atemproblemen und ein Mann (34) mit Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus. Hauptgrund für die Auseinandersetzung soll ständiger Lärm gewesen sein.

