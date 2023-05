Theater Neues in der „Säule“: Diese Promis kommen nach Duisburg

Duisburg-Dellviertel. Volles Programm im Theater „Die Säule“ am Duisburger Dellplatz. Neue Abos locken mit Lesungen und lustigen Momenten. Ticketverkauf ist gestartet.

Das erste Halbjahr ist noch gar nicht rum, da hat Martina Linn Naumann, die Chefin des Kleinkunsttheaters „Säule“, schon ein weiteres Theaterpaket für den Herbst geschnürt. Der Verkauf des neuen Kabarettabos hat begonnen. Beginn der Vorstellungen ist dann direkt nach den Sommerferien. „Ich freue mich, dass es mir wieder gelungen ist, so viele Gäste nach Duisburg zu holen“, freut sich Martina Linn-Naumann.

Gewinner des „Schwarzes Schafes“ eröffnet die Veranstaltungsreihe in Duisburg im August

Volker Weininger, Gewinner des „Schwarzen Schafes“ ist am 25. August zu Gast. Vielen ist er als der „Sitzungspräsident“ aus dem Kölner Karneval und dem Fernsehen bekannt. Unter dem Motto „Solo“ ist dieses Programm etwas für alle, die auch ein Leben außerhalb des Karnevals kennen und doch zum Lachen nicht in den Keller gehen.

„Das Leben ist kein Bonihof“ weiß Robert Griess. Foto: MLN / RR

Am 15. September kommt dann der preisgekrönte Stuttgarter Kabarettist Thomas Schreckenberger wieder einmal in die „Säule“ und spannt einen Bogen von beliebten Lügen wie: „Ich hab nichts anzuziehen“ bis „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen“. Am 6. Oktober erklärt Robert Griess dann „Das Leben ist kein Bonihof“.

Am 24. November gibt es einen besonderen Adventsabend mit dem Münchner Musikkabarettisten André Hartmann. Er fragt etwa, was wohl gewesen wäre, wenn die drei Weisen aus dem Morgenland Frauen gewesen wären und er präsentiert die wohl verrücktesten Weihnachtslieder. Zum Abschluss des Abonnements gibt es „Spottwichteln“ mit Matthias Reuter. Unterhaltsam blickt er am 8. Dezember auf die Ereignisse des Jahres zurück.

Sonntagsabo am Dellplatz holt bekannte Gesichter nach Duisburg

Zudem gibt es ein zweites Sonntagsabo. Bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen lesen am Dellplatz: Am 3. September ist der ehemalige „Lausbub der Nation“, Hansi Kraus, zu erleben. Angelehnt an die „Lümmel von der ersten Bank“ liest er Lausbubengeschichten zum Schmunzeln und berichtet von der Entstehung der Filme.

Am 24 September präsentiert die beliebte Schauspielerin Barbara Wussow, bekannt aus den Serien „Schwarzwaldklinik“ oder „Traumschiff“, Wiener Kaffeehausgeschichten. Im Oktober ist dann Anna Steiblich, unter anderem bekannt aus „Türkisch für Anfänger“, zum zweiten Mal in der „Säule“ zu Gast; diesmal kommt sie solo und liest die Novelle „24 Stunden im Leben einer Frau“ von Stefan Zweig.

Monika Baumgartner ist einigen Zuschauern sicherlich aus „Der Bergdoktor“ bekannt. Sie ist zum ersten Mal zu Gast in der Säule. Foto: MLN / RR

Christiane Leuchtmann spielt die Ein-Frau-Komödie „Shirley Valentine“ von Willy Russell. Im Dezember gibt es dann gleich zwei Weihnachtslesungen: Monika Baumgartner aus „Der Bergdoktor“ gibt sich zum ersten Mal die Ehre in der Säule. Sie präsentiert einen bayrischen Weihnachtsnachmittag mit Geschichten etwa von Ludwig Thoma und Karl-Heinrich Waggerl. Der Schauspieler Simon Böer hat dann viel Lustiges, aber auch Weihnachtsgeister und Sterne im Gepäck.

Karten können telefonisch unter 0203 20125 oder 0203 2895765 in der „Säule“ bestellt werden.

