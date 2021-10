Neues Event für Duisburg: Kürbisfest kommt in die Innenstadt

Duisburg. Eine neue Veranstaltung wartet auf Duisburg: Ende Oktober findet erstmals das Kürbisfest statt. Was an drei Tagen in der Innenstadt geplant ist.

Duisburg kann sich auf ein wahres Event-Wochenende freuen: Neben dem „Street Food & Music Festival“ findet vom 29. bis zum 31. Oktober in der Innenstadt zum ersten Mal das „große Duisburger Kürbisfest“ statt. Das hat der Veranstalter, die Duisburg Kontor GmbH, am Dienstag veröffentlicht.

Entlang der König- und Kuh- sowie der Düsseldorfer Straße sollen die Besucherinnen und Besucher Anziehungspunkte diverserer Art vorfinden, so der Veranstalter. Zahlreiche Showflächen werden in der Innenstadt bespielt. Duisburger Kontor verspricht an den drei Tagen, jeweils in der Zeit von 11 bis 22 Uhr, ein umfangreiches Programm und ein musikalisches Potpourri für alle Altersklassen.

Kürbisfest in Duisburg: Kinderfest entlang der Düsseldorfer Straße

Für die kleinen Besucher soll es auf der Düsseldorfer Straße ein Kinderfest geben. Jungen und Mädchen können dann für das anstehende Halloween-Fest einen Kürbis schnitzen, auch eine Hüpfburg, Schnellzeichner und ein Spielmobil warten.

An allen drei Veranstaltungstagen wird auch der Bauernmarkt in der Innenstadt stattfinden. Am 31. Oktober werden in der Zeit von 13 bis 18 Uhr und im Zuge eines verkaufsoffenen Sonntages zudem die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet haben. Kochkunst aus aller Welt und Live-Musik gibt es auch rund um das Forum bei dem „Street Food & Music Festival“.

Eröffnet wird das Kürbisfest am Freitag, 29. Oktober, um 13.30 Uhr auf der Bühne am Lifesaver-Brunnen durch Oberbürgermeister Sören Link und Duisburg Kontor-Geschäftsführer Uwe Kluge. „Wir haben die vergangenen Monate genutzt, um neue Ideen zu entwickeln. Ich bin sehr froh darüber, dass solche Veranstaltungen nun wieder möglich sind und die Innenstadt beleben“, sagt Sören Link.

