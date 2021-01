Neues Corona-Schnelltestzentrum im Duisburger Süden

Duisburg. In Huckingen gibt es seit Donnerstag ein neues Schnelltestzentrum. Für 39,95 Euro gibt es innerhalb von 15 Minuten das Ergebnis.

Seit dem 31. Dezember gibt es im Duisburger Süden, genauer im Huckinger Steinhof, ein neues Corona-Schnelltestzentrum. Für das Startup mit Sitz im mittelhessischen Dillenburg ist das Testzentrum in Duisburg, das auch als Testzentrum für den Düsseldorfer Flughafen beworben wird, der 17. Standort.

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests scheint weiter hoch. In Duisburg werden aktuell noch im MZD-Ärztehaus in Hamborn Schnelltests durchgeführt. Dort bietet die AR Intensivpflege GmbH die private Dienstleistung in eigens dafür eingerichteten Räumlichkeiten an. Zudem führt die Firma WS Industries in Großenbaum Schnelltests durch.

Ergebnis 15 Minuten nach dem Abstrich

Das Testergebnis - so verspricht es die Firma auf ihrer Internetseite 15minutentest.de - ist rund 15 Minuten nach dem Abstrich (mittels Rachen- oder Nasenabstrich) online abrufbar. Der Testtermin kann online gebucht werden und kostet ab 39,99 Euro. Ziel des Unternehmens sei es, den Menschen unkompliziert Sicherheit für sich und ihre Mitmenschen zu schaffen.

Angeboten werden verschiedene Testzeiten, auf der Homepage werden die freien Slots angezeigt. Ein früheres Erscheinen sei nicht nötig, schreibt das Unternehmen. Alle Personen ab 18 Jahren können sich im Steinhof testen lassen. Kinder unter 18 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Eine Barzahlung vor Ort ist nicht möglich.

Zertifiziert Antigen-Schnelltests

Zum Test mitgebracht werden muss der Personalausweis sowie der QR-Code, der nach der Online-Anmeldung per Mail zugeschickt wurde. Geschultes Personal führt den Test durch. Das Ergebnis kann online abgerufen werden. Verwendet werden Antigen-Schnelltests, die durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zertifiziert wurden und laut Hersteller eine klinischen Sensitivität von 98,5 Prozent aufweisen.

Ein Problem bleibt: Die Antigen-Schnelltests liefern immer nur eine Momentaufnahme. Deshalb sollten sich die Menschen auch nicht in zu großer Sicherheit wiegen, warnen Mediziner.