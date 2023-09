Bis der Nachwuchs seine Gummistiefel in einer Kita aufhängen kann, müssen Eltern erst den Anmeldeprozess überstehen. Das Online-Portal KitaPlace hat ein Update bekommen.

Kinderbetreuung Neues Anmeldeverfahren für Kindergartenplätze in Duisburg

Duisburg. Eltern, die für ihr Kind einen Betreuungsplatz in Duisburg suchen, müssen sich auf Änderungen bei der Anmeldung einstellen. Was schon bald gilt

Für Eltern kleiner Kinder ändert sich in Duisburg das Anmeldesystem für einen Kindergartenplatz: Das Online-Vormerksystem Kita-Place bekommt wie berichtet ein Update. Deshalb müssen auch jene Eltern tätig werden, die sich bereits angemeldet haben.

Eltern können künftig auf der Webseite kitaplatz.duisburg.de ein eigenes Benutzerkonto anlegen und alle eigenen Daten zur Familie, zum Kind und Vormerkungen für Kitas selbst ändern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dafür benötigen die Eltern eine Mailadresse und ein ausgewähltes Passwort.

In der bisherigen Version mussten Datenänderungen über Einrichtungsleitungen oder das Jugendamt mit Admin-Zugängen vorgenommen werden.

Duisburger Kita-Place: Eltern werden benachrichtigt

Eine Übertragung der bisherigen Vormerkungen in das neue System ist allerdings nicht möglich. Daher müssen sich alle Eltern, die für ihr Kind einen Platz in einer Duisburger Kindertageseinrichtung wünschen, im neuen System noch einmal vormerken, betont Stadtsprecherin Gabi Priem. „Alle Eltern, deren Kinder derzeitig schon vorgemerkt sind, erhalten hierüber eine Benachrichtigung.“

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Wie bisher haben die Eltern die Möglichkeit, bis zu acht von den 205 Duisburger Einrichtungen, die im Portal beschrieben sind, auszuwählen. Die in Betracht kommenden Einrichtungen können vorab besichtigt werden. Eltern, denen es nicht gelingt, sich ein Nutzerkonto einzurichten, können Unterstützung von Kindertageseinrichtungen oder dem Jugendamt bekommen.

In Kitas, Bezirksämtern und Bezirksbibliotheken liegen Flyer zum Thema aus. Fragen können telefonisch bei der Hotline für Vormerkungen auf einen Kita-Platz unter (0203) 2832357 oder per Mail an kitaplatz@stadt-duisburg.de gerichtet werden.

Themen, die Familien bewegen, Tipps zur Freizeitgestaltung, Expertenwissen, Rezepte und vieles mehr: Unseren kostenlosen Newsletter für Familien gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg