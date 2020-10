Duisburg. Die Duisburger Fahrerlaubnisbehörde steht kurz vor der Eröffnung am neuen, vorübergehenden Standort in Neumühl. Das müssen Kunden jetzt wissen.

Die Fahrerlaubnisbehörde zieht aus dem Straßenverkehrsamt in Duissern vorübergehend an einen neuen Standort. Die Stadt Duisburg hat dafür ein lange leerstehendes, zweigeschossiges Gebäude in Neumühl komplett angemietet. Ganz in der Nähe soll ein neues Verkehrsamt gebaut werden. Bis zur Fertigstellung werden alle Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde an der Daimlerstraße 3 arbeiten. Der Umzug ist noch in vollem Gang. Nach Angaben des Stadtsprechers Sebastian Hiedels läuft bisher alles glatt. Der geplanten Eröffnung am Montag, 12. Oktober, 8 Uhr stehe derzeit nichts im Wege. Wir beantworten vorher die wichtigsten Fragen.

Warum gliedert die Stadt die Fahrerlaubnisbehörde vorübergehend aus?

Als Reaktion auf die wachsenden Aufgaben und Überlastung in allen Bereichen des Straßenverkehrsamts, in der Zulassungs- und Führerscheinstelle sowie im Bereich des Personen- und Güterkraftverkehrs hat die Stadt zusätzliche Stellen eingerichtet und mehr Mitarbeiter eingestellt. Alle können demnach nun nicht mehr adäquat im Straßenverkehrsamt untergebracht werden. Das Personal der Fahrerlaubnisbehörde macht deshalb Platz, der den Mitarbeitern der Zulassungsstelle und im Personen- und Güterkraftverkehr zu Gute kommt. Sie bleiben am bisherigen Standort an der Ludwig-Krohne-Straße.

Neuer Standort: Stadt Duisburg zahlt monatlich über 16.000 Euro

Wie hoch sind die monatlichen Kosten der Stadt für den neuen Standort?

Die Stadt nutzt das Gebäude alleine und zahlt monatlich 16.279 Euro – inklusive Miete, Nebenkosten und Stellplätzen.

Der Umzug ist noch im Gang. Bis zur Eröffnung der Duisburger Fahrerlaubnisbehörde am Montag, 12. Oktober, in den neuen Räumen soll aber alles fertig sein. Foto: Stadt Duisburg

Wie ist die Fahrerlaubnisbehörde am neuen Standort aufgestellt?

Es gibt 25 Stellen in Voll- und Teilzeit, aktuell sind davon laut Stadt 2,5 Stellen nicht besetzt. Die Mitarbeiter bekommen durch den Umzug mehr Platz. Im Erdgeschoss befindet sich die Führerscheinstelle, im Obergeschoss der Bereich Fahreignung.

Ändert sich etwas für die Kunden?

Bis auf den Standort im Grunde nichts, sagt die Stadt. Die Öffnungszeiten bleiben. Die Fahrerlaubnisbehörde ist währenddessen telefonisch weiterhin unter 0203/283-8440 montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar.

Termine werden nur online vergeben

Ist eine Vorsprache vor Ort ohne vorherigen Termin möglich?

Nein, das ist nach wie vor nicht möglich. Termine werden ausschließlich online für einen Zeitraum von 14 Tagen im Voraus auf https://www.duisburg.de/allgemein/fachbereiche/terminvereinbarung-fahrerlaubnis.php vergeben. So werden Kunden, die ab nächster Woche einen Termin haben, nach Angaben der Stadt gleichzeitig auf den neuen Standort hingewiesen – und darauf, dass eine Bezahlung nur noch mit EC-Karte möglich ist. Vor Ort sind zudem üblichen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, zu den etwa ein Mund-Nasen-Schutz gehört, zu beachten. Wichtig: Wer seinen Termin nicht wahrnehmen kann, wird gebeten, diesen rechtzeitig abzusagen, damit andere Kunden schneller zum Zuge kommen.

Wie lange ist aktuell die Wartezeit bei Führerscheinanträgen?

Die Wartezeit beträgt laut Stadt aktuell etwa eine Woche – von der Antragstellung beim Bürgerservice bis zur Eingabe ins System.

Rund 50 Parkplätze stehen am neuen Standort zur Verfügung

Wie viele Parkplätze gibt es am neuen Standort im Vergleich zum bisherigen in Duissern?

In Neumühl stehen rund 50 Parkplätze zur Verfügung. Da für die Fahrerlaubnisbehörde nur Termine nach vorheriger Vereinbarung vergeben werden, ist diese Anzahl laut Stadt ausreichend. Am Standort an der Ludwig-Krohne-Straße gibt es rund 150 Stellplätze – allerdings für das gesamte Straßenverkehrsamt.

Wie ist die Anbindung über den ÖPNV?

Das Gebäude ist nicht nur mit dem Auto zu erreichen, sondern auch mit dem ÖPNV. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Bushaltestellen Max-Planck-Straße, Buschhauser Straße sowie Albert-Einstein-Straße.

Weitere Informationen rund um die Fahrerlaubnisbehörde sind online auf https://www.duisburg.de/vv/oe/dezernat-ii/32/2/1/102010100000009598.php zu finden.