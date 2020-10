Neuer Service der Stadtbibliothek Duisburg: Bücher per Boten

Duisburg. Die Stadtbibliothek Duisburg und das Jobcenter kooperieren beim neuen Service-Angebot: Medienboten bringen Bücher mit dem Fahrrad an die Haustür.

Die Stadtbibliothek Duisburg liefert die Bücher demnächst frei Haus – zu den Duisburgern, die älter sind, sich nicht gut bewegen können oder in Corona-Quarantäne sitzen. Vor vier Standorten aus wird der Lese- und Hörstoff von den Medienboten per Fahrrad geliefert.

Möglich macht das eine Kooperation mit dem Jobcenter Duisburg, das das Angebot finanziert, und den Pia-Stadtdiensten Mülheim, die die Auswahl der Medienboten und die Ausstattung mit E-Bikes und Arbeitskleidung übernimmt. „Dieses Angebot ist gerade jetzt wichtig, damit trotz geltender Kontaktbeschränkungen Menschen vom umfangreichen Angebot der Stadtbibliothek profitieren können“, so die Beigeordnete Astrid Neese, ehemalige Leiterin des Jobcenters.

Service richtet sich vor allem an Menschen, die nicht mobil sind

„Wenn die Leserinnen und Leser nicht zu den Büchern kommen können, müssen die Bücher eben zu ihnen kommen“, so Bibliothekschef Dr. Jan-Pieter Barbian. Nach den guten Erfahrungen, die man mit dem „Bib to go“-Service in der ersten Phase der Corona-Pandemie gemacht habe, bei dem die Nutzer das Bestellte in den Bibliotheken abgeholt haben, wird es jetzt mit dem Bringdienst noch komfortabler.

Der Service richtet sich in erster Linie an Kunden mit Mobilitätseinschränkungen. Aber auch Personen, die sich in Quarantäne befinden oder einem erhöhten Krankheitsrisiko ausgesetzt sind, können ihn nutzen. „Aus meiner Sicht eine richtig gute Sache. Wir bieten Kundinnen und Kunden des Jobcenters die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit zu erproben. Aus Erfahrung wissen wir, dass das Meistern einer solchen Herausforderung mehr Selbstbewusstsein auf dem Weg Richtung erstem Arbeitsmarkt verleiht“, erläutert Jobcenter-Geschäftsführer Frank Böttcher.

Ein gültiger Bibliotheksausweis ist nötig

Voraussetzung für die Nutzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis. Bestellt wird telefonisch oder per E-Mail. Geliefert werden bis zu fünf Bücher oder Hörbücher, die auf Wunsch auch wieder abgeholt werden. Bestellungen werden ab Dienstag, 27. Oktober, angenommen.

Je nach Wohnort sind die Bestellorte:

Zentralbibliothek im Stadtfenster (für Duisburg-Mitte, Wanheimerort und Ruhrort) unter bestellung-zb@stadt-duisburg.de, 0203 283-4212

(für Duisburg-Mitte, Wanheimerort und Ruhrort) unter bestellung-zb@stadt-duisburg.de, 0203 283-4212 Bezirksbibliothek Rheinhausen (West): stabi-rheinhausen@stadt-duisburg.de, 02065 905-8467

(West): stabi-rheinhausen@stadt-duisburg.de, 02065 905-8467 Bezirksbibliothek Buchholz (Süd): stabi-buchholz@stadt-duisburg.de, 0203 283-7284

(Süd): stabi-buchholz@stadt-duisburg.de, 0203 283-7284 Bezirksbibliothek Meiderich (Nord): stabi-meiderich@stadt-duisburg.de, 0203 44 99 366

Weitere Informationen unter 0203 283-4218, www.stadtbibliothek-duisburg.de