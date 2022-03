Neuer Kommunikationschef bei Duisburg Kontor vorgestellt

Duisburg. Alexander Klomparend ist neuer Kommunikationschef bei der Duisburg Kontor GmbH. Auch seine Aufgabe: Entwicklung der Marke „Duisburg ist echt“.

Alexander Klomparend ist neuer Kommunikationschef bei der Duisburg Kontor GmbH und verstärkt künftig das Management. Der langjährige TV-Journalist und PR-Berater hat die neu geschaffene Stabsstelle des Leiters der Unternehmenskommunikation zum 1. März angetreten. In dieser Funktion berichtet er direkt an die Geschäftsführung.

Klomparend soll auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens begleiten und insbesondere die Entwicklung der Marke „Duisburg ist echt“ mitverantworten. Der 45-Jährige war viele Jahre für Telenewsnetwork tätig, eine Fernsehnachrichten-Agentur und Tochter der Deutschen Presse-Agentur. Im Anschluss wechselte er in die PR- und Unternehmensberatung.

Der Neudorfer Alexander Klomparend bezeichnet sich selbst als „Überzeugungstäter in Sachen Duisburg“, lebt seit 2008 in der Stadt und stammt ursprünglich aus dem niedersächsischen Nordhorn. „Ich freue mich, künftig an entscheidender Stelle daran mitarbeiten zu können, unsere Stadt weiter nach vorne zu bringen“, betont er.

